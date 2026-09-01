Мактоминей ще претърпи сърдечна процедура

От Наполи обявиха, че шотландският национал Скот Мактоминей ще се подложи на лека сърдечна процедура „след появата на лека, доброкачествена аритмия“. Това ще извади полузащитника от игра до международната пауза. Очаква се Мактоминей да бъде извън терените за около месец, тъй като скоро ще премине „коригираща процедура с помощта на пулсово-полева аблация“, съобщиха от Наполи във вторник.

„След появата на лека, доброкачествена аритмия, Скот Мактоминей ще се подложи на коригираща процедура в следващите дни. Играчът ще бъде отново на разположение след международната пауза.“

Комо вгорчи първото домакинство на Наполи и Алегри на „Марадона“

Първата международна пауза за сезон 2026-27 е по-късно от обичайното. Мачовете от Серия А ще продължат до 20 септември, като през следващите два уикенда ще има прекъсване за срещите на националните отбори. Шампионатът ще се поднови на 10 октомври. Треньорът на Наполи, Масимилиано Алегри, заяви в неделя след загубата с 1:2 от Комо на „Стадио Марадона“, че Мактоминей е имал проблеми с пришки, които са му попречили да тренира пълноценно с останалата част от отбора. Мактоминей започна като титуляр срещу Комо, но беше заменен в 59-ата минута.

„Скай Спорт Италия“ съобщава, че доброкачествената аритмия на Мактоминей е състояние, което може да се появи при спортисти по различни причини и че процедурата няма да повлияе на кариерата на полузащитника. Мактоминей току-що започна третия си сезон в Наполи, където има 27 гола и десет асистенции в 82 мача във всички турнири.

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Снимки: Gettyimages