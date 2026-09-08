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Капитанът на България за Купа Дейвис: И Григор има какво да научи от нашия състав

  • 8 сеп 2026 | 16:16
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Капитанът на българския отбор за Купа Дейвис Валентин Димов се изказа любопитно по повод Григор Димитров, който след 15-годишно прекъсване отново ще играе за България за Купа Дейвис. Нашите "лъвове" гостуват на Дания на 18 и 19 септември в среща от Световна група I. Димов е сигурен, че и Григор има какво да научи от нашия състав, защото е "много сплотен".

Официално: Григор Димитров ще играе за България за Купа Дейвис
Официално: Григор Димитров ще играе за България за Купа Дейвис

"Очаква ни гостуване и тежка среща. Знам, че мачовете за Купа „Дейвис“ са изключително емоционални и винаги много завързани, независимо от ранкинга на всеки отделен играч. Очаквам труден мач. Затова отиваме по-рано, за да се подготвим на място и да се аклиматизираме към условията за игра, които са избрали организаторите и домакините.

Радвам се изключително много, че нашият състав е много сплотен. Наистина играем като един отбор и имаме голяма вътрешна подкрепа помежду си. Това дава допълнителни сили на момчетата да покажат най-доброто от себе си. Сега, когато към нас се присъединява и Григор Димитров, съм сигурен, че това ще се отрази много положително на целия състав. Въобще, да се съберем заедно за толкова време и да участваме в Купа „Дейвис“, е истинско щастие за нас.

Той е пример, който те следват, и искат да вървят по неговите стъпки. Разбира се, всеки го прави по свой собствен начин. Сигурен съм, че и той има какво да научи от нашия състав, тъй като младежите са много емоционални, изключително близки са и се подкрепят. Той ще се присъедини и ще вземе участие, а решенията предстои да бъдат взети от мен заедно с целия екип, който стои зад отбора. Ще наблюдаваме играчите по време на тренировъчния лагер, ще обсъждаме и ще направим последните си проучвания. Ще видим и състава на Дания, както и в какво състояние се намират техните играчи. Има доста време дотогава", обясни Димов.

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