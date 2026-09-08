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Революция или традиция: Дебатът за скъсяване на мачовете в Големия шлем

  • 8 сеп 2026 | 17:46
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Революция или традиция: Дебатът за скъсяване на мачовете в Големия шлем

Новият главен изпълнителен директор на Tennis Australia Андрю Абдо даде началото на важен дебат в световния тенис, подлагайки под въпрос една от най-свещените традиции в Големия шлем – петсетовия формат при мъжете. По време на спортната конференция SportNXT в Мелбърн той загатна, че спортът трябва да проучи възможностите за по-кратки мачове и промени в системата за точкуване, за да отговори на променящите се навици на феновете.

Абдо подчерта, че думите му са покана за дискусия и проучване на възможностите, а не готови правила. Според него тенисът се състезава с редица други индустрии за вниманието на младото поколение, което разполага с все по-ограничено време. Бившият ръководител на ръгби лигата (NRL) посочи, че макар атлетизмът на тенисистите да е изключителен, самият продукт трябва да се развива съвместно с епохата.

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Дискусията неизбежно изостря напрежението между традицията и модернизацията. Пуристите в тениса смятат петсетовите сблъсъци за най-висшия тест за физическа и психическа издръжливост, докато привържениците на промяната виждат в прекалено дългите мачове риск от загуба на по-младата аудитория. Абдо отбеляза, че ако спортът не мисли съвременно за своя продукт, той рискува да изостане.

Новият лидер на австралийския тенис пое щафетата след рекордния турнир през 2026 г., привлякъл 1,36 милиона зрители. Амбициозната визия на Абдо е Откритото първенство на Австралия не само да затвърди позицията си на водещо световно спортно събитие, но и тенисът да стане спорт номер едно по участие в страната през следващите пет години.

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Предложението за дискусия не идва на празно място. Откритото първенство на Австралия традиционно е пионер в иновациите – именно тук през 2019 г. бе въведен 10-точковият тайбрек при резултат 6:6 в решаващия сет, който през 2022 г. бе приет от всички четири турнира от Големия шлем. С въвеждането на атрактивни формати като One Point Slam и експериментите с FAST4, Мелбърн продължава да бъде основният двигател на промените в тениса.

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Снимки: Gettyimages

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