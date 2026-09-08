България ще участва с пълен отбор при мъжете на европейското първенство по бок

България ще има представители във всички десет категории при мъжете на европейското първенство по бокс, но националният селекционер Жоел Арате все още има въпросителни около състава. Това разкри роденият в Куба специалист на откритата тренировка, която националите проведоха на базата си в Дианабад.

До началото на европейското първенство, на което домакин ще бъде София, остават броени дни. Арате не уточни къде точно са колебанията му, но се предполага, че въпросът остава отворен в поне две категории - при най-тежките над 90 килограма, където за мястото претендират Кирил Борисов и Йордан Морехон, както и до 55 килограма, където са бронзовият медалист от Париж 2024 Хавиер Ибанес и Ясен Радев. Окончателният състав се очаква да бъде обявен идния вторник - 15 септември, а първенството се открива официално на 17 септември.

"България се гордее, че може да бъде домакин на европейското първенство. Подготовката за момента минава добре. Тук вече има седем държави, с които правим спаринги. Чакаме най-голям успех от всички състезатели", каза пред репортерите Арате.

"Ще имаме представители във всички десет категории. Всички боксьори са на максимум, на 100 процента, няма никой с контузии. Другата седмица ще обявим окончателния състав. За мен и за всички боксьори е много голяма чест, че европейското е в България. Очаквам всички да дадат максимума на ринга, както го правят на турнира "Странджа". В нашия отбор има три големи имена - Хавиер Ибанес, Радослав Росенов и Рами Киуан. Те тримата са печелили медали от всякакви големи първенства. Но и при всички останали боксьори има израстване и това ще се види на европейското", каза още националният селекционер.

"Аз като треньор искам да спечелим десет медала, но ще бъде много трудно. На това европейско първенство ще участват и Русия, и Украйна и ще бъде много трудно, но мисля, че минимумът ни е 3-4 медала. Не може по-надолу", добави Арате.

Той бе помолен да коментира и решението за връщането на руския отбор.

"Руският отбор винаги е силен, но и ние сме силни. При нашите състезатели има израстване и ще се види на европейското", завърши Жоел Арате.

Шампионатът на Стария континент ще се проведе в "Асикс Арена", като първите срещи са на 17 септември, а финалите са на 26 септември.

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Снимки: Владимир Иванов