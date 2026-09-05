Нюкасъл навакса изоставане от два гола

Нюкасъл стигна до точка, въпреки че губеше от Борнемут с 0:2. Срещата на “Сейнт Джеймсис Парк” завърши 2:2, като “черешките” все още търсят първата си победа от началото на сезона. Това беше първи сблъсък между двата отбора от 1992 г., в който Еди Хау не бе на една от двете скамейки.

Гостите поведоха още в деветата минута, след като удар на Алекс Скот бе отклонен и топката отиде в наказателното поле, където Маркъс Тавърниър я чукна към мрежата. Феновете на Нюкасъл бяха недоволни, тъй като според тях имаше нарушение в по-ранен етап на атаката. Борнемут удвои аванса си в 35-ата минута. Тогава удар от дистанция на Клуйверт срещна гредата, топката се удари в гърба на Хорничек и стигна до Скот. Неговият удар от малък ъгъл се отклони в Малик Тиау и топката се озова в мрежата.

You'd genuinely think Bournemouth were the home team.



Newcastle United want to be transitional under Matthias Jaissle, but they are being forced so deep on their own turf.



📝 @ChrisDHWaugh



Live updates from Newcastle United vs. Bournemouth: https://t.co/szQVkUu7cg pic.twitter.com/uKwhB1eUPA — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 5, 2026

“Свраките” бързо върнаха едно попадение след фантастично изпълнение на Харви Барнс. След вълнуващото първо полувреме обаче второто беше повече битка. В 63-ата минута новото попълнение на домакините Матиас Фернандес-Падро дебютира. Борнемут беше близо до това да задържи преднината си, но две минути преди края на редовното време Джекъб Рамзи изравни.

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Снимки: Imago