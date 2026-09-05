Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Нюкасъл навакса изоставане от два гола

Нюкасъл навакса изоставане от два гола

  • 5 сеп 2026 | 17:32
  • 323
  • 0

Нюкасъл стигна до точка, въпреки че губеше от Борнемут с 0:2. Срещата на “Сейнт Джеймсис Парк” завърши 2:2, като “черешките” все още търсят първата си победа от началото на сезона. Това беше първи сблъсък между двата отбора от 1992 г., в който Еди Хау не бе на една от двете скамейки.

Гостите поведоха още в деветата минута, след като удар на Алекс Скот бе отклонен и топката отиде в наказателното поле, където Маркъс Тавърниър я чукна към мрежата. Феновете на Нюкасъл бяха недоволни, тъй като според тях имаше нарушение в по-ранен етап на атаката. Борнемут удвои аванса си в 35-ата минута. Тогава удар от дистанция на Клуйверт срещна гредата, топката се удари в гърба на Хорничек и стигна до Скот. Неговият удар от малък ъгъл се отклони в Малик Тиау и топката се озова в мрежата.

“Свраките” бързо върнаха едно попадение след фантастично изпълнение на Харви Барнс. След вълнуващото първо полувреме обаче второто беше повече битка. В 63-ата минута новото попълнение на домакините Матиас Фернандес-Падро дебютира. Борнемут беше близо до това да задържи преднината си, но две минути преди края на редовното време Джекъб Рамзи изравни.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Спортният директор на Ливърпул избра Саудитска Арабия

Спортният директор на Ливърпул избра Саудитска Арабия

  • 5 сеп 2026 | 15:23
  • 2051
  • 3
Инфантино пристигна в Полша за Световното първенство за жени до 20 години

Инфантино пристигна в Полша за Световното първенство за жени до 20 години

  • 5 сеп 2026 | 15:12
  • 584
  • 0
Хьонес за Ундав: Това е съдбата на суперзвездите - да питат за него след победа с 4:1

Хьонес за Ундав: Това е съдбата на суперзвездите - да питат за него след победа с 4:1

  • 5 сеп 2026 | 15:12
  • 1068
  • 0
Лацио ще привлече още един свободен агент от Унион (Берлин)

Лацио ще привлече още един свободен агент от Унион (Берлин)

  • 5 сеп 2026 | 15:10
  • 759
  • 0
Правилото, което обяснява защо дузпата на Мбапе не беше пребита

Правилото, което обяснява защо дузпата на Мбапе не беше пребита

  • 5 сеп 2026 | 14:36
  • 9352
  • 6
Ханзи Флик: Реал Мадрид игра добре, но това е футболът

Ханзи Флик: Реал Мадрид игра добре, но това е футболът

  • 5 сеп 2026 | 14:07
  • 4349
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов увеличи аванса си на върха на Формула 2 с 5-то място на „Монца“

Никола Цолов увеличи аванса си на върха на Формула 2 с 5-то място на „Монца“

  • 5 сеп 2026 | 16:00
  • 22950
  • 5
9000 зрители аплодират Теодор Салпаров и звездите в София

9000 зрители аплодират Теодор Салпаров и звездите в София

  • 5 сеп 2026 | 17:21
  • 4594
  • 10
Стана ясно защо Цварц и Брахими не са в групата на ЦСКА

Стана ясно защо Цварц и Брахими не са в групата на ЦСКА

  • 5 сеп 2026 | 16:21
  • 17816
  • 15
Автомобил "прелетя" през централния вход и се размаза на стадиона часове преди Спартак - ЦСКА (снимка)

Автомобил "прелетя" през централния вход и се размаза на стадиона часове преди Спартак - ЦСКА (снимка)

  • 5 сеп 2026 | 15:17
  • 24233
  • 16
Манчестър Сити 1:0 Ковънтри

Манчестър Сити 1:0 Ковънтри

  • 5 сеп 2026 | 17:51
  • 4953
  • 3
Попитаха за каква сума ЦСКА 1948 е готов да даде една от своите звезди на Левски, Найденов отговори

Попитаха за каква сума ЦСКА 1948 е готов да даде една от своите звезди на Левски, Найденов отговори

  • 5 сеп 2026 | 12:13
  • 33140
  • 20