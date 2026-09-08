Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Открита тренировка на националния отбор по бокс преди Европейското
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Германия без Гроцер на Евроволей 2026

Германия без Гроцер на Евроволей 2026

  • 8 сеп 2026 | 15:26
  • 368
  • 0
Германия без Гроцер на Евроволей 2026

Италианският селекционер на Германия Масимо Боти обяви окончателния си състав от 14 волейболисти за Европейското първенство за мъже.

Бундестимът е сред отборите, които представляват пряк интерес и за България, тъй като група D се кръстосва с българската група B в осминафиналите.

Селекционерът Масимо Боти направи окончателния избор след последните две контроли срещу Нидерландия в Потсдам.

Извън окончателния състав останаха либерото Ленард Гравен и центърът Карл Мьолер. Както вече стана ясно, голямата звезда Георг Гроцер също отпадна от отбора.

Италия и Германия счупиха световен рекорд преди ЕвроВолей 2026 след гейм 66:64
Италия и Германия счупиха световен рекорд преди ЕвроВолей 2026 след гейм 66:64

В отбора са Йоханес Тиле и Мориц Карлицек, които не участваха в Лигата на нациите през това лято.

Съставът на Германия за Евроволей 2026:

Разпределители:

Йоханес Тиле

Ян Цимерман

Диагонал:

Ян Бьоме

Посрещачи:

Мориц Райхерт

Мориц Карлицек

Тим Петер

Тобиас Бранд

Тео Мовинкел

Ерик Рьорс

Централни блокировачи:

Антон Бреме

Флориан Краге

Тобиас Крик

Симон Торви

Либеро:

Рубен Шот

Прави впечатление, че Боти тръгва за европейското само с един номинален диагонал – Ян Бьоме, докато разполага с цели шестима посрещачи. Ерик Рьорс е една от опциите, които дават допълнителна вариативност на германския селекционер.

Германия приключи подготовката си с две победи над Нидерландия в Потсдам. Във втората среща германците спечелиха категорично с 3:0 (25:17, 25:18, 25:20).

Преди мачовете с Нидерландия Бундестимът премина през значително по-тежък тест на турнира в Италия, където срещна Италия, Куба и Бразилия. Именно срещу световния шампион германците записаха историческия гейм, спечелен с 66:64 за 89 минути. Италия все пак взе мача с 3:2 (64:66, 25:22, 23:25, 25:22, 15:12).  Германия ще играе в група D в Клуж-Напока заедно с Франция, Турция, Румъния, Швейцария и Латвия. Началото за тима на Боти е на 10 септември срещу Турция.

Германия е един от възможните съперници на България още в първия двубой от елиминационната фаза в София.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Португалия се цели в 1/8-финал в София на Евроволей 2026

Португалия се цели в 1/8-финал в София на Евроволей 2026

  • 8 сеп 2026 | 15:04
  • 446
  • 0
Любителската лига Volley Mania започна записването за новия сезон

Любителската лига Volley Mania започна записването за новия сезон

  • 8 сеп 2026 | 14:56
  • 428
  • 0
Слободан Ковач обяви състава на Турция за Евро 2026

Слободан Ковач обяви състава на Турция за Евро 2026

  • 8 сеп 2026 | 14:48
  • 456
  • 0
Терзич щастлив и доволен: Момичетата ме изненадаха, не очаквах... И Тияна е човек, не е Супермен!

Терзич щастлив и доволен: Момичетата ме изненадаха, не очаквах... И Тияна е човек, не е Супермен!

  • 8 сеп 2026 | 14:46
  • 495
  • 0
Ясен е съставът на Украйна за Евроволей 2026

Ясен е съставът на Украйна за Евроволей 2026

  • 8 сеп 2026 | 14:10
  • 517
  • 0
Даниеле Сантарели: Извървяхме много труден път, но свършихме страхотна работа

Даниеле Сантарели: Извървяхме много труден път, но свършихме страхотна работа

  • 8 сеп 2026 | 13:57
  • 471
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

  • 8 сеп 2026 | 12:05
  • 57719
  • 317
Официално: ЦСКА взе играч на Дери Сити

Официално: ЦСКА взе играч на Дери Сити

  • 8 сеп 2026 | 13:37
  • 12741
  • 17
Лудогорец взе играч, вкарал гол на Световното

Лудогорец взе играч, вкарал гол на Световното

  • 8 сеп 2026 | 14:11
  • 11478
  • 13
ЦСКА благоради на Янев, ще информира армейската общност за новия треньор

ЦСКА благоради на Янев, ще информира армейската общност за новия треньор

  • 8 сеп 2026 | 13:44
  • 17111
  • 33
Хулио Веласкес: ЦСКА със сигурност ще ни направи деня труден

Хулио Веласкес: ЦСКА със сигурност ще ни направи деня труден

  • 8 сеп 2026 | 11:15
  • 20825
  • 69
Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА и Лудогорец взеха нови, чака се Левски

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА и Лудогорец взеха нови, чака се Левски

  • 8 сеп 2026 | 15:00
  • 37101
  • 28