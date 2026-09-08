Германия без Гроцер на Евроволей 2026

Италианският селекционер на Германия Масимо Боти обяви окончателния си състав от 14 волейболисти за Европейското първенство за мъже.

Бундестимът е сред отборите, които представляват пряк интерес и за България, тъй като група D се кръстосва с българската група B в осминафиналите.

Селекционерът Масимо Боти направи окончателния избор след последните две контроли срещу Нидерландия в Потсдам.

❗️ OFICJALNIE: Georg Grozer NIE WEŹMIE udziału w turnieju Mistrzostw Europy 2026! ❌️



Massimo Botti, selekcjoner reprezentacji Niemiec, był niezadowolony z dyspozycji fizycznej atakującego na kilka dni przed rozpoczęciem imprezy docelowej sezonu reprezentacyjnego 2026 i… pic.twitter.com/aPvZ48NSaP — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) September 5, 2026

Извън окончателния състав останаха либерото Ленард Гравен и центърът Карл Мьолер. Както вече стана ясно, голямата звезда Георг Гроцер също отпадна от отбора.

Италия и Германия счупиха световен рекорд преди ЕвроВолей 2026 след гейм 66:64

В отбора са Йоханес Тиле и Мориц Карлицек, които не участваха в Лигата на нациите през това лято.

Съставът на Германия за Евроволей 2026:

Разпределители:

Йоханес Тиле

Ян Цимерман

Диагонал:

Ян Бьоме

Посрещачи:

Мориц Райхерт

Мориц Карлицек

Тим Петер

Тобиас Бранд

Тео Мовинкел

Ерик Рьорс

Централни блокировачи:

Антон Бреме

Флориан Краге

Тобиас Крик

Симон Торви

Либеро:

Рубен Шот

Прави впечатление, че Боти тръгва за европейското само с един номинален диагонал – Ян Бьоме, докато разполага с цели шестима посрещачи. Ерик Рьорс е една от опциите, които дават допълнителна вариативност на германския селекционер.

Германия приключи подготовката си с две победи над Нидерландия в Потсдам. Във втората среща германците спечелиха категорично с 3:0 (25:17, 25:18, 25:20).

Преди мачовете с Нидерландия Бундестимът премина през значително по-тежък тест на турнира в Италия, където срещна Италия, Куба и Бразилия. Именно срещу световния шампион германците записаха историческия гейм, спечелен с 66:64 за 89 минути. Италия все пак взе мача с 3:2 (64:66, 25:22, 23:25, 25:22, 15:12). Германия ще играе в група D в Клуж-Напока заедно с Франция, Турция, Румъния, Швейцария и Латвия. Началото за тима на Боти е на 10 септември срещу Турция.

Германия е един от възможните съперници на България още в първия двубой от елиминационната фаза в София.

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