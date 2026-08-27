Италия и Германия счупиха световен рекорд преди ЕвроВолей 2026 след гейм 66:64

Световният шампион при мъжете Италия и Германия счупиха световен рекорд дни преди старта на ЕвроВолей. Двата изиграха най-дългия гейм в историята на волейбола по време на престижния приятелски турнир FIPAV Cup Men Elite в зала "Пала Калафиоре" в Реджо Калабрия.

Бундестимът спечелиха първата част с 66:64, като продължи цели час и 29 минути. Това е най-дългият гейм до момента в история и като времетраене, и като брой точки. Така бе подобрен предишният рекорд - 50:48 в първия гейм на мача между Аржентина и Полша от тазгодишната Волейболна Лига на нациите, спечелен впоследствие от "Дружина полска" с 3:1.

Аржентина спечели гейм с 50:48, но Полша стигна до пълен обрат

Все пак, Италия се поздрави с крайната победа с 3:2 (64:66, 25:22, 23:25, 25:22, 15:12), като цялата среща продължи над 3 часа. Най-полезен за "Скуадра адзура" стана Лука Поро с 20 точки. Даниеле Лавиа добави 17, а Матиа Ботоло и Камил Рихлицки завършиха с по 14 точки за победата. За Германия Моритц Карлицек реализира също 20 точки, а Тобиас Крик и Тобиас Бранд се отчетоха с по 18 точки.

Останалите два отбора в турнира с Бразилия и Куба.

Снимки: federvolley.it

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