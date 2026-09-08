Бинендайк, Бен Мабрук и Фернандеш заслужиха специалните награди на SENSHI 33

Трима бойци бяха отличени със специалните индивидуални награди на SENSHI 33 Grand Prix за своето впечатляващо представяне на арената. Призовете за „Най-добра техника“, „Боен дух“ и „Нокаут на вечерта“ бяха връчени лично от легендарните шампиони от златната ера на K-1 Ернесто Хуст, Анди Зауер и Семи Шилт.

„Най-добра техника“ – Дирик Бинендайк

Наградата за „Най-добра техника“ заслужи нигерийският боец Дирик Бинендайк, който демонстрира прецизност, отличен контрол на дистанцията и богато техническо разнообразие в двубоите си. Той започна вечерта с победа над Агон Белача в резервна среща, а след това отново излезе на ринга за допълнителната битка срещу Пабло Молина. Отличието беше връчено от четирикратния шампион на K-1 World Grand Prix Ернесто Хуст – една от най-големите и уважавани фигури в историята на бойните спортове.

„Боен дух“ – Шариф Бен Мабрук

Призът за „Боен дух“ получи експлозивният боец Шариф Бен Мабрук от Тунис, който премина през три тежки двубоя в Grand Prix турнира до 95 кг. След победа над Емин Йозер, поражение от Рамон Куирини на полуфинала и успех срещу Пабло Молина в битката за третото място той заслужено се качи на почетната стълбичка на турнира. Наградата му беше връчена от двукратния световен шампион на K-1 MAX Анди Зауер, прочут със своята непримиримост и изключителен боен характер на ринга.

„Нокаут на вечерта“ – Юри Фернандеш

Големият шампион на SENSHI 33 и победител в Grand Prix турнира Юри Фернандеш заслужи наградата „Нокаут на вечерта“, след като постигна три нокаута в три последователни двубоя. Португалецът преодоля един след друг Александру Бурдужа, Юри Фаркас и Рамон Куирини, за да завоюва по най-категоричния начин шампионския пояс на SENSHI Grand Prix в категория до 95 кг. Приза „Нокаут на вечерта“ на Фернандеш връчи четирикратният шампион на K-1 World Grand Prix Семи Шилт – един от най-доминантните бойци в историята на тежката категория в кикбокса. След тежката вечер Юри Фернандеш се прибира в Португалия с много награди - две големи купи, плакети, грамоти, Grand Prix шампионския пояс и уважението на феновете на бойните спортове, проследили турнира в цял свят чрез платформата на DAZN.

Специалните отличия поставиха заслужен финал на международната галавечер, изпълнена с висок боен дух, майсторска техника и впечатляващи завършеци. SENSHI 33 Grand Prix предложи седем атрактивни финиша, зрелищен елиминационен турнир в полутежката категория и събра на едно място атрактивни бойци и емблематични имена от световната бойна сфера.

Следващото голямо събитие на веригата – SENSHI 34 Grand Prix ще се проведе на 5 декември във Варна. Публиката ще има възможност отново да проследи Grand Prix турнир в тежката категория над 95 кг., както и супер битки на световно ниво в кикбокс събитие, което не бива да се пропуска.

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