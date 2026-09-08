Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Открита тренировка на националния отбор по бокс преди Европейското
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Бинендайк, Бен Мабрук и Фернандеш заслужиха специалните награди на SENSHI 33

Бинендайк, Бен Мабрук и Фернандеш заслужиха специалните награди на SENSHI 33

  • 8 сеп 2026 | 14:38
  • 554
  • 0

Трима бойци бяха отличени със специалните индивидуални награди на SENSHI 33 Grand Prix за своето впечатляващо представяне на арената. Призовете за „Най-добра техника“, „Боен дух“ и „Нокаут на вечерта“ бяха връчени лично от легендарните шампиони от златната ера на K-1 Ернесто Хуст, Анди Зауер и Семи Шилт.

„Най-добра техника“ – Дирик Бинендайк

Наградата за „Най-добра техника“ заслужи нигерийският боец Дирик Бинендайк, който демонстрира прецизност, отличен контрол на дистанцията и богато техническо разнообразие в двубоите си. Той започна вечерта с победа над Агон Белача в резервна среща, а след това отново излезе на ринга за допълнителната битка срещу Пабло Молина. Отличието беше връчено от четирикратния шампион на K-1 World Grand Prix Ернесто Хуст – една от най-големите и уважавани фигури в историята на бойните спортове.

„Боен дух“ – Шариф Бен Мабрук

Призът за „Боен дух“ получи експлозивният боец Шариф Бен Мабрук от Тунис, който премина през три тежки двубоя в Grand Prix турнира до 95 кг. След победа над Емин Йозер, поражение от Рамон Куирини на полуфинала и успех срещу Пабло Молина в битката за третото място той заслужено се качи на почетната стълбичка на турнира. Наградата му беше връчена от двукратния световен шампион на K-1 MAX Анди Зауер, прочут със своята непримиримост и изключителен боен характер на ринга.

„Нокаут на вечерта“ – Юри Фернандеш

Големият шампион на SENSHI 33 и победител в Grand Prix турнира Юри Фернандеш заслужи наградата „Нокаут на вечерта“, след като постигна три нокаута в три последователни двубоя. Португалецът преодоля един след  друг Александру Бурдужа, Юри Фаркас и Рамон Куирини, за да завоюва по най-категоричния начин шампионския пояс на SENSHI Grand Prix в категория до 95 кг. Приза „Нокаут на вечерта“ на Фернандеш връчи четирикратният шампион на K-1 World Grand Prix Семи Шилт – един от най-доминантните бойци в историята на тежката категория в кикбокса. След тежката вечер Юри Фернандеш се прибира в Португалия с много награди - две големи купи, плакети, грамоти, Grand Prix шампионския пояс и уважението на феновете на бойните спортове, проследили турнира в цял свят чрез платформата на DAZN.

Специалните отличия поставиха заслужен финал на международната галавечер, изпълнена с висок боен дух, майсторска техника и впечатляващи завършеци. SENSHI 33 Grand Prix предложи седем атрактивни финиша, зрелищен елиминационен турнир в полутежката категория и събра на едно място атрактивни бойци и емблематични имена от световната бойна сфера.

Следващото голямо събитие на веригата – SENSHI 34 Grand Prix ще се проведе на 5 декември във Варна. Публиката ще има възможност отново да проследи Grand Prix турнир в тежката категория над 95 кг., както и супер битки на световно ниво в кикбокс събитие, което не бива да се пропуска.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Открита тренировка на боксовите национали преди Европейското

Открита тренировка на боксовите национали преди Европейското

  • 8 сеп 2026 | 14:31
  • 1337
  • 0
България ще бъде представена от най-добрите си състезатели на турнир по джудо от Големия шлем

България ще бъде представена от най-добрите си състезатели на турнир по джудо от Големия шлем

  • 8 сеп 2026 | 09:47
  • 492
  • 0
Усик отказа да е "резерва" на Джошуа за Фюри

Усик отказа да е "резерва" на Джошуа за Фюри

  • 8 сеп 2026 | 08:28
  • 3042
  • 1
Делян Георгиев влиза в граплинг двубой в София

Делян Георгиев влиза в граплинг двубой в София

  • 7 сеп 2026 | 17:17
  • 673
  • 0
Шампионът на SENSHI Grand Prix пред Sportal.bg: Сега ще хапна качупа, опитайте я задължително

Шампионът на SENSHI Grand Prix пред Sportal.bg: Сега ще хапна качупа, опитайте я задължително

  • 7 сеп 2026 | 14:48
  • 922
  • 0
Жак Риков пред Sportal.bg след SENSHI 33: Ядосан съм, трябваше да го набия повече

Жак Риков пред Sportal.bg след SENSHI 33: Ядосан съм, трябваше да го набия повече

  • 7 сеп 2026 | 14:41
  • 1131
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

  • 8 сеп 2026 | 12:05
  • 57593
  • 317
Официално: ЦСКА взе играч на Дери Сити

Официално: ЦСКА взе играч на Дери Сити

  • 8 сеп 2026 | 13:37
  • 12656
  • 17
Лудогорец взе играч, вкарал гол на Световното

Лудогорец взе играч, вкарал гол на Световното

  • 8 сеп 2026 | 14:11
  • 11368
  • 13
ЦСКА благоради на Янев, ще информира армейската общност за новия треньор

ЦСКА благоради на Янев, ще информира армейската общност за новия треньор

  • 8 сеп 2026 | 13:44
  • 17002
  • 33
Хулио Веласкес: ЦСКА със сигурност ще ни направи деня труден

Хулио Веласкес: ЦСКА със сигурност ще ни направи деня труден

  • 8 сеп 2026 | 11:15
  • 20763
  • 69
Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА и Лудогорец взеха нови, чака се Левски

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА и Лудогорец взеха нови, чака се Левски

  • 8 сеп 2026 | 15:00
  • 37028
  • 28