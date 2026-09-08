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  3. Футболист от долните дивизии в Англия бе избран за крал на Уганда

Футболист от долните дивизии в Англия бе избран за крал на Уганда

  • 8 сеп 2026 | 13:57
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Футболист от долните дивизии в Англия бе избран за крал на Уганда

Вратарят и капитан на нискоразредния английски футболен клуб Саут Ийст Донс Джордж Дезмънд Камураси бе избран за крал на Тооро - малко кралство в западната част на Уганда, съобщава британският вестник Телеграф. 36-годишният Камураси е бил одобрен от специален комитет за наследник на своя братовчед Ойо Нимба, който почина на 34-годишна възраст в края на миналия месец. Нимба управляваше Тооро от тригодишна възраст и бе най-младият действащ монарх в света. Ако Камураси се съгласи да се възкачи на престола, то той няма да стане държавен глава на Уганда. Африканската страна е република, начело на която стои избран президент, но в нея има няколко традиционни монарси, които все още управляват своите кралства, както преди колониалния период. Политическата власт на тези монарси е предимно символична, но те имат значително културно и социално влияние, отбелязва Ройтерс.

Бресата в Британия все още не може да даде категоричен отговор дали Джордж Камураси ще приеме да се завърне в Уганда. Според информациите той е израсъл във Великобритания, има семейство там и освен това почти не говори езика на Тооро. Отборът на Саут Ийст Донс, за който се състезава Камураси, е основан през 2014 година от рапъра Андрю МакХю, носещ сценичното име Дон Страпзу. Мачовете си "доновете" играят в Бехлихийт - предградие в Югоизточната част на Лондон.

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Снимки: Gettyimages

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