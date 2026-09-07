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  3. Арестуваха Бърни Екълстоун за незаконно притежание на огнестрелно оръжие

Арестуваха Бърни Екълстоун за незаконно притежание на огнестрелно оръжие

  • 7 сеп 2026 | 17:37
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Арестуваха Бърни Екълстоун за незаконно притежание на огнестрелно оръжие

Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун е бил арестува в Португалия за незаконно притежание на огнестрелно оръжие, съобщават британските медии.

95-годишният Екълстоун е бил задържан на летище „Тирес“ в близост до Лисабон, след като е кацнал там с частния си самолет. При рутинна инспекция полицията е открила въпросната пушка и се е стигнало до ареста.

Това не е първи подобен арест за Екълстоун, който през май 2022 беше арестуван в Бразилия, отново за незаконно притежание на огнестрелно оръжие при качването си в частен самолет. Тогава британецът призна, че е притежавал оръжието, но не е знаел, че то е в неговия багаж.

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Снимки: Gettyimages

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