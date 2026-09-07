Ред Бул обяви на кои пилоти ще разчита в Мадрид

Отборът на Ред Бул обяви, че Лиам Лоусън ще продължи да кара за тима и в предстоящата този уикенд Гран При на Испания в Мадрид.

An update from the Team ahead of the #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/YEFCEgruOO — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 7, 2026

За новозеландеца това ще бъде трето поредно състезание с основния екип на Биковете, където той замества контузения Исак Хаджар. Французина контузи китката си по време на лятната пауза и вече пропусна надпреварите в Нидерландия и Италия, а сега няма да се състезава и в Мадрид. Хаджар все пак ще бъде в испанската столица, за да подкрепи отбора си.

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В същото време, напълно очаквано, Юки Цунода ще продължи да кара на мястото на Лоусън в екипа на Рейсинг Булс. Японецът остана на резервната скамейка през 2026 година и в двете си участия на „Зандвоорт“ и „Монца“ записа едно 11-то и едно десето място, печелейки точка в Гран При на Италия.

Yuki will continue to drive for the team in Madrid this weekend 🇪🇸#F1 #VCARB #SpanishGP pic.twitter.com/BJY2NoUig0 — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) September 7, 2026

Надеждата на Ред Бул ще е Хаджар да се възстанови достатъчно, за да участва в Гран При на Азербайджан по-късно този месец. Състезателният уикенд в Баку е предвиден за периода 24-26 септември.

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Снимки: Gettyimages