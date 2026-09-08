Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. "По стъпките на Алеко с приятел" се завръща - вече и с индивидуално участие

"По стъпките на Алеко с приятел" се завръща - вече и с индивидуално участие

  • 8 сеп 2026 | 10:52
  • 563
  • 0
"По стъпките на Алеко с приятел" се завръща - вече и с индивидуално участие

На 3 и 4-ти октомври Витоша отново ще събере стотици любители на планината, бягането и колоезденето за деветото издание на „По стъпките на Алеко с приятел“. А през 2026 г. има още повече причини да застанеш на старта.

За първи път участниците могат да се включат и индивидуално - без да е необходимо да търсят или събират отбор. Така всеки, който досега е отлагал, защото няма с кого да участва, вече може просто да избере трасето си и да се запише.

А тези, които искат да споделят преживяването, отново могат да го направят с хората от своя кръг в категориите:

Семейство. Приятели. Колеги. Съседи.

Четири отборни категории, които на практика събират хората, с които преминава ежедневието и животът ни.

Отборите могат да бъдат от 2 до 10 души, а времето им се определя от последния финиширал участник - идеята е да тръгнете и да стигнете заедно.

Право да се включат имат всички лица, навършили 18 години, а деца над 7 години могат да участват в отбор с родител или настойник и след подписване на необходимата декларация.

Четири трасета. Ти избираш своето.

Усетете част от емоцията, която ви очаква с кадри от миналогодишни издания тук.

На 3-ти октомври е денят за бягане и планински преход:

Късо трасе - 11 км. / 800 м. D+

с. Владая → х. Панчо Томов → с. Владая

По-достъпното предизвикателство за тези, които искат да усетят атмосферата на събитието, да прекарат ден в планината и да стигнат до финала със собствено темпо.

Дълго трасе - 27 км. / 1350 м. D+

с. Железница → Черни връх → с. Владая

Маршрут за онези, които искат повече - с преминаване през Черни връх и цял ден, който със сигурност ще остане в спомените.

Вижте пълно описание и тракове на маршрутите за бягане

На 4-ти октомври идва ред на велосипедите:

Късо трасе - 20 км. / 550 м. D+ - Витоша

с. Владая → пътека „Кума Лиса“ → м. Церова поляна → Обиколна пътека на Витоша → с. Владая

Дълго трасе - 45 км. / 1500 м. D+ - преминава през двете планини Витоша и Люлин планина

с. Владая → Копитото → Златните мостове → „Червената шапчица“ → „Кума Лиса“ → Церова поляна → Мърчаево → Драгичево → вр. Дупевица → „Пумба“ → с. Владая

Дългото трасе преминава през две планини и събира някои от най-интересните MTB пътеки около София.

Вижте пълно описание и тракове на велосипедните маршрути

Тази година колоездачите ги очаква и нещо съвсем ново - Pumba Rocket. Новият динамичен сегмент към трасето „Пумба“ добавя още игривост, ритъм и адреналин към 45-километровото предизвикателство.

Всеки участник може да се запише индивидуално, отборно и категория E-bike.

Част от това, което ви очаква може да видите тук.

А ако един ден не ти е достатъчен, остава Дуатлонът - възможността да участваш и в двата дни и да съчетаеш планинското бягане с колоезденето.

А на финала тази година има нещо за всеки

За първи път всеки успешно финиширал участник ще получи уникален емблематичен медал, независимо от мястото си в класирането. Още на старта участниците ще получат и специален стартов пакет с подбрани изненади и подаръци от партньорите на събитието - още една причина преживяването да започне много преди финалната линия.

Защото победата невинаги означава да бъдеш първи.

Понякога е да преминеш първите си 11 километра в планината.

Да изкачиш Черни връх.

Да покориш себе си с 45 километра през две планини.

Да споделиш трасето с детето си, с приятелите или с колегите си.

И накрая да можеш да кажеш:

„Направих го.“

Тази година всеки километър помага и на някой друг да стигне по-далеч

10% от чистата стойност на стартовите такси ще бъдат дарени на Фондация „Ела и ти“ за подпомагане закупуването на специализиран бус с хидравлична платформа.

Специализираният бус ще означава повече безопасност, повече възможности за пътуване и най-вече - повече свобода.

Доброволците на Фондация „Ела и ти“ ще помогнат и тази година няколко отбора с хора с двигателни ограничения да застанат на старта. С помощта на специализирани колички и своите придружители те ще преминат трасето и ще бъдат пълноценна част от състезанието - рамо до рамо с всички останали участници.

Така тази година, когато застанеш на старта, няма да предизвикаш само себе си.

Ще помогнеш и на някой друг да стигне до място, което досега е изглеждало недостижимо.

Сам или с хората до теб.

11, 20, 27 или 45 километра.

Пеша, с бягане или на велосипед.

На 3 и 4 октомври избери своето предизвикателство и сподели емоцията.

Направете тук регистрация за „По стъпките на Алеко с приятел“ 2026

Състезанието се организира от “Боерица планински спортен клуб” в партньорство със Столична община, Министерството на младежта и спорта, район „Витоша“, район „Овча купел“, Фондация “София европейска столица на спорта” и Природен парк „Витоша“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Милица Мирчева остана на 10 секунди от личния си рекорд на 10 км в Прага

Милица Мирчева остана на 10 секунди от личния си рекорд на 10 км в Прага

  • 7 сеп 2026 | 15:51
  • 2187
  • 1
Отборът на Академията защити титлата си на Екиден маратона в София

Отборът на Академията защити титлата си на Екиден маратона в София

  • 6 сеп 2026 | 16:36
  • 1229
  • 0
Макколган спечели Big Half в Лондон след петмесечно отсъствие

Макколган спечели Big Half в Лондон след петмесечно отсъствие

  • 6 сеп 2026 | 14:33
  • 1178
  • 0
Одри Веро: Фемке е голям източник на мотивация за мен

Одри Веро: Фемке е голям източник на мотивация за мен

  • 6 сеп 2026 | 13:46
  • 899
  • 0
Брьодерс-Бол: Този път бях толкова близо до победата над Одри, че дори съм малко разочарована

Брьодерс-Бол: Този път бях толкова близо до победата над Одри, че дори съм малко разочарована

  • 6 сеп 2026 | 13:37
  • 1287
  • 0
Патерсън след диаманта: Лудост е да спечеля финала

Патерсън след диаманта: Лудост е да спечеля финала

  • 6 сеп 2026 | 13:24
  • 1949
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

  • 8 сеп 2026 | 12:05
  • 39138
  • 162
Хулио Веласкес: ЦСКА със сигурност ще ни направи деня труден

Хулио Веласкес: ЦСКА със сигурност ще ни направи деня труден

  • 8 сеп 2026 | 11:15
  • 13145
  • 52
Летният трансферен прозорец в България затваря днес: очакват се сделки в топ отборите на България

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: очакват се сделки в топ отборите на България

  • 8 сеп 2026 | 13:35
  • 28440
  • 24
Янев: Изпълних всичко, за което бях поставен, атаката срещу мен е чудовищна, брутална

Янев: Изпълних всичко, за което бях поставен, атаката срещу мен е чудовищна, брутална

  • 8 сеп 2026 | 12:38
  • 6315
  • 9
Лудогорец на крачка от нов голям трансфер

Лудогорец на крачка от нов голям трансфер

  • 8 сеп 2026 | 11:09
  • 14090
  • 7
Българската федерация по баскетбол има нов кандидат за президент

Българската федерация по баскетбол има нов кандидат за президент

  • 8 сеп 2026 | 09:39
  • 8427
  • 5