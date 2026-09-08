"По стъпките на Алеко с приятел" се завръща - вече и с индивидуално участие

На 3 и 4-ти октомври Витоша отново ще събере стотици любители на планината, бягането и колоезденето за деветото издание на „По стъпките на Алеко с приятел“. А през 2026 г. има още повече причини да застанеш на старта.

За първи път участниците могат да се включат и индивидуално - без да е необходимо да търсят или събират отбор. Така всеки, който досега е отлагал, защото няма с кого да участва, вече може просто да избере трасето си и да се запише.

А тези, които искат да споделят преживяването, отново могат да го направят с хората от своя кръг в категориите:

Семейство. Приятели. Колеги. Съседи.

Четири отборни категории, които на практика събират хората, с които преминава ежедневието и животът ни.

Отборите могат да бъдат от 2 до 10 души, а времето им се определя от последния финиширал участник - идеята е да тръгнете и да стигнете заедно.

Право да се включат имат всички лица, навършили 18 години, а деца над 7 години могат да участват в отбор с родител или настойник и след подписване на необходимата декларация.

Четири трасета. Ти избираш своето.

Усетете част от емоцията, която ви очаква с кадри от миналогодишни издания тук.

На 3-ти октомври е денят за бягане и планински преход:

Късо трасе - 11 км. / 800 м. D+

с. Владая → х. Панчо Томов → с. Владая

По-достъпното предизвикателство за тези, които искат да усетят атмосферата на събитието, да прекарат ден в планината и да стигнат до финала със собствено темпо.

Дълго трасе - 27 км. / 1350 м. D+

с. Железница → Черни връх → с. Владая

Маршрут за онези, които искат повече - с преминаване през Черни връх и цял ден, който със сигурност ще остане в спомените.

Вижте пълно описание и тракове на маршрутите за бягане

На 4-ти октомври идва ред на велосипедите:

Късо трасе - 20 км. / 550 м. D+ - Витоша

с. Владая → пътека „Кума Лиса“ → м. Церова поляна → Обиколна пътека на Витоша → с. Владая

Дълго трасе - 45 км. / 1500 м. D+ - преминава през двете планини Витоша и Люлин планина

с. Владая → Копитото → Златните мостове → „Червената шапчица“ → „Кума Лиса“ → Церова поляна → Мърчаево → Драгичево → вр. Дупевица → „Пумба“ → с. Владая

Дългото трасе преминава през две планини и събира някои от най-интересните MTB пътеки около София.

Вижте пълно описание и тракове на велосипедните маршрути

Тази година колоездачите ги очаква и нещо съвсем ново - Pumba Rocket. Новият динамичен сегмент към трасето „Пумба“ добавя още игривост, ритъм и адреналин към 45-километровото предизвикателство.

Всеки участник може да се запише индивидуално, отборно и категория E-bike.

Част от това, което ви очаква може да видите тук.

А ако един ден не ти е достатъчен, остава Дуатлонът - възможността да участваш и в двата дни и да съчетаеш планинското бягане с колоезденето.

А на финала тази година има нещо за всеки

За първи път всеки успешно финиширал участник ще получи уникален емблематичен медал, независимо от мястото си в класирането. Още на старта участниците ще получат и специален стартов пакет с подбрани изненади и подаръци от партньорите на събитието - още една причина преживяването да започне много преди финалната линия.

Защото победата невинаги означава да бъдеш първи.

Понякога е да преминеш първите си 11 километра в планината.

Да изкачиш Черни връх.

Да покориш себе си с 45 километра през две планини.

Да споделиш трасето с детето си, с приятелите или с колегите си.

И накрая да можеш да кажеш:

„Направих го.“

Тази година всеки километър помага и на някой друг да стигне по-далеч

10% от чистата стойност на стартовите такси ще бъдат дарени на Фондация „Ела и ти“ за подпомагане закупуването на специализиран бус с хидравлична платформа.

Специализираният бус ще означава повече безопасност, повече възможности за пътуване и най-вече - повече свобода.

Доброволците на Фондация „Ела и ти“ ще помогнат и тази година няколко отбора с хора с двигателни ограничения да застанат на старта. С помощта на специализирани колички и своите придружители те ще преминат трасето и ще бъдат пълноценна част от състезанието - рамо до рамо с всички останали участници.

Така тази година, когато застанеш на старта, няма да предизвикаш само себе си.

Ще помогнеш и на някой друг да стигне до място, което досега е изглеждало недостижимо.

Сам или с хората до теб.

11, 20, 27 или 45 километра.

Пеша, с бягане или на велосипед.

На 3 и 4 октомври избери своето предизвикателство и сподели емоцията.

Направете тук регистрация за „По стъпките на Алеко с приятел“ 2026

Състезанието се организира от “Боерица планински спортен клуб” в партньорство със Столична община, Министерството на младежта и спорта, район „Витоша“, район „Овча купел“, Фондация “София европейска столица на спорта” и Природен парк „Витоша“.

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