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  3. Олимпийска шампионка слага край на сезона си заради катастрофа

Олимпийска шампионка слага край на сезона си заради катастрофа

  • 8 сеп 2026 | 10:41
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Олимпийска шампионка слага край на сезона си заради катастрофа

Олимпийската шампионка в скока на дължина Тара Дейвис-Удхол сложи край на сезона си в леката атлетика след автомобилен инцидент, заради който не може да тренира за започващото тази седмица Световно първенство, съобщава агенция Ройтерс. 27-годишната американка е получила сътресение при катастрофата.

"С отбора ми обмислихме сериозно този въпрос и решихме да участвам в състезания до края на настоящия сезон. От това боли, тъжна съм, разочарована съм, но най-вече наранена. Знам обаче, че това е част от моя път. За всичко си има причина и знам, че ще се завърна", заяви Дейвис-Удхол.

Световното Ultimate първенство по лека атлетика, новият турнир на Световната атлетика за край на сезона, ще бъде проведено от 11 до 13 септември в Будапеща.

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