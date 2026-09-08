Олимпийска шампионка слага край на сезона си заради катастрофа

Олимпийската шампионка в скока на дължина Тара Дейвис-Удхол сложи край на сезона си в леката атлетика след автомобилен инцидент, заради който не може да тренира за започващото тази седмица Световно първенство, съобщава агенция Ройтерс. 27-годишната американка е получила сътресение при катастрофата.

"С отбора ми обмислихме сериозно този въпрос и решихме да участвам в състезания до края на настоящия сезон. От това боли, тъжна съм, разочарована съм, но най-вече наранена. Знам обаче, че това е част от моя път. За всичко си има причина и знам, че ще се завърна", заяви Дейвис-Удхол.

Световното Ultimate първенство по лека атлетика, новият турнир на Световната атлетика за край на сезона, ще бъде проведено от 11 до 13 септември в Будапеща.

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