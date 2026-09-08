Нийл Робъртсън се оплака от щеката си, ще прави промени

Откриващият ден на English Open 2026 в Брентууд предложи няколко сериозни изненади. Само часове след като Джак Джоунс вдигна трофея „Клайв Евертън“ в края на British Open 2026 в Челтнъм, керванът на World Snooker Tour потегли към следващата си спирка. В „Брентууд Сентър“ започна първият за сезона турнир от сериите Home Nations.

Нийл Робъртсън, който спечели тази титла преди две години, беше елиминиран с 4:3 от новака сред професионалистите Ло Дзътао в следобедната сесия. 25-годишният китаец трябваше да премине през два квалификационни кръга, за да достигне до телевизионната фаза. В най-големия мач от началото на професионалната си кариера Ло направи брейк от 112 точки, поведе с 3:2 и се доближи само на фрейм от победата.

Четвъртият в света Робъртсън успя да изравни и да стигне до решаващ фрейм, но Ло го спечели в битка по цветните топки, за да поднесе голямата изненада и за първи път да достигне до 1/16-финалите на ранкинг турнир. Поражението означава, че Робъртсън отпада в първия кръг във втори пореден турнир, след като миналата седмица загуби от Пан Дзюнсю на British Open. В интервю за TNT Sports след мача Робъртсън заяви, че е решил да се върне към месинговата втулка на щеката, след като използването на титаниева не му е донесло желаните резултати.

„Имам много проблеми с оборудването. През целия сезон се затруднявам с различни накрайници и различни тапи и мисля, че това вече беше последната капка“, заяви 44-годишният австралиец. „Вече 18 месеца упорито използвам титаниев накрайник, но с него нямам необходимия контрол при прецизните удари по бялата топка. При различни удари трябва да гадаеш прекалено много.

Затова ще се върна към месингов накрайник. С титаниевия просто губиш твърде много неща. Рони се върна към месинговия, Джъд също, Селби също, така че очевидно има закономерност. Ще се върна към месинговия накрайник и съм сигурен, че отново ще започнете да виждате най-доброто от мен, защото по този начин просто не може да се играе снукър", оплака се Робъртсън.

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