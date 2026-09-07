Кой е Артур Геа - сензацията на US Open

Участието на Артур Геа на US Open едва не приключи, преди изобщо да е започнало. Французинът загуби от Нишеш Басавареди в последния кръг на квалификациите във „Флашинг Медоус“, като спечели само четири гейма в мача. Въпреки че завоюва първата си титла в ATP Тура в Лос Кабос и започна квалификациите в Ню Йорк като №86 в световната ранглиста, той изведнъж остана без място в последния за сезона турнир от Големия шлем. Оттеглянето на Каспер Рууд обаче даде втори шанс на Геа.

„Когато загубих, очевидно ми беше много тежко. Загубих от наистина добър тенисист, когото познавам от дълго време“, заяви Геа пред ATPTour.com. „Просто тренирах и чаках с надеждата да попадна в схемата, но нищо не беше сигурно. Когато това стана факт, бях изключително щастлив и готов да играя.“

По време на миналогодишния US Open Геа заемаше 247-ото място в света и имаше само един мач на ниво ATP Тур – загуба в Марсилия. Сега французинът вече е №63 в ранглистата на живо на ATP и продължава да се изкачва. В понеделник той ще има възможност да победи Ботик ван де Зандсхулп и да се класира за първия си четвъртфинал в турнир от Големия шлем. Този пробив се очакваше отдавна от тенисист, който започва своя път в спорта на седемгодишна възраст в малкото френско градче Велерон.

„Наистина е много малко. Дори във Франция никой не го знае“, каза Геа през смях.

Родителите му Кристоф и Сесил не са играли тенис. Кристоф се занимавал с футбол като млад, но не особено продължително. Артур също играел футбол, когато през едно лято в неговото градче се появила възможност да опита тенис.

„Родителите ми ме записаха и ми казаха да опитам, просто за да спортувам“, сподели Геа. „Мисля, че всъщност направиха добър избор.“

Не форхендът или бекхендът обаче привлекли Геа към тениса. Това била надпреварата.

„Всъщност просто обичах да побеждавам още от малък. Започнах да играя на седем, а на осем вече участвах в турнири – съвсем малки състезания – и още тогава се представях много добре“, разказа Геа. „Харесваше ми чувството, че печелиш сам. Не е като във футбола, където побеждаваш с отбора, но можеш и да загубиш заради него. Това ми харесваше страшно много. Просто се наслаждавах на победите.“

Всяка година през май, когато се провеждал „Ролан Гарос“, Геа следвал една и съща рутина, след като се приберял от училище. Тя често била свързана с неговия идол Рафаел Надал.

„Просто играех сам тенис на маса и едновременно с това гледах Рафа по телевизията“, каза Геа. „Разбира се, той е един от моите идоли.“

Надал е напълно подходящ идол за тенисист, който обожава съревнованието. Майкъл Джън, когото Геа победи в третия кръг на US Open, похвали високо именно този аспект от играта на своя съперник.

„Той винаги се бори здраво и достига много топки“, каза Джън. „Знаех, че мачът ще бъде труден. Струва ми се, че в някои от най-важните моменти той беше малко по-агресивен и в крайна сметка се възползва по-добре от възможностите си.“

Геа, който е достигал до №8 в световната ранглиста при юношите, два пъти участва в надпреварата на сингъл при юношите на US Open. През 2023 година той достигна до полуфиналите, където загуби в три сета от Лърнър Тиен. Две години по-късно младият професионалист играеше в турнири от сериите „Чалънджър“ в Китай, докато най-добрите тенисисти в света се състезаваха във „Флашинг Медоус“. Сега 21-годишният французин блести на най-голямата сцена. След като беше на крачка от отпадането, Геа вече ще играе за място на четвъртфиналите и е във възторг от представянето си.

„Наистина беше прекрасно. Невероятно. За първи път стигам толкова далеч в турнир от Големия шлем, при това точно тук, в Ню Йорк“, каза Геа. „Невероятно е.“

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