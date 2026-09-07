Край на обичана 149-годишна традиция в тениса

Пътят на Бен Шелтън до четвъртфиналите на US Open нанесе удар по привържениците на тенис традициите в неделя. Победата му над Стефанос Циципас остави мъжката схема без нито един тенисист с бекхенд с една ръка и сложи край на 149-годишна поредица в турнирите от Големия шлем.

В съвременния силов тенис този елегантен удар постепенно отстъпва място на бекхенда с две ръце. От „Уимбълдън“ през 1877 година досега обаче във всеки сезон поне един негов представител беше достигал до полуфиналите на сингъл при мъжете в турнир от Големия шлем. Тази поредица приключи в Ню Йорк.

Последният "мейджър" шампион, практикуващ бекхенд с една ръка, е Доминик Тийм на US Open през 2020 година.

След победата си във втория кръг над Лойд Харис в Голямата ябълка Циципас беше попитан за намаляващия брой играчи с бекхенд с една ръка в Тура. Той коментира и стратегията на звездата от WTA Диан Пари, която посреща сервис с бекхенд с две ръце, а след това преминава към бекхенд с една, когато разполага с повече време да се подготви в разиграванията. Бившият №3 в ранглистата на PIF ATP заяви, че самият той не би използвал подобен подход.

„Никога не бих могъл да го направя“, каза гъркът относно смяната на ударите от страна на Пари по време на разиграванията. „Бекхендът с две ръце е различен удар. Трябва да използваш лявата си ръка и тя има много по-голямо участие в изпълнението. Да посрещаш с бекхенд с две ръце и след това да преминаваш към бекхенд с една ми се струва твърде сложно. Трябва да опростя нещата. Никога не съм мислил да го правя, но ще се съглася с вас – бекхендът с една ръка изчезва.

Казах го и на Григор Димитров онзи ден. Виждате, че с всяко следващо десетилетие ставаме все по-малко. Ние сме като динозаври, които изчезват.“

28-годишният тенисист е категоричен кои са най-важните условия за изпълнението на качествен бекхенд с една ръка, като подчертава, че подготовката за удара е от ключово значение.

„Той изисква отлична работа с краката и добра техника“, каза Циципас. „Това е единственият му недостатък в сравнение с бекхенда с две ръце. При бекхенда с две ръце сякаш винаги можеш да спасиш положението. Ако си закъснял или не си заел добра позиция, можеш да използваш лявата си ръка, за да загребеш топката и някак да я върнеш. При бекхенда с една ръка няма такъв вариант – ако си закъснял, значи си закъснял. Изпуснал си влака.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google