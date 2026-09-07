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Селби загуби титлата, но пък вече е номер 2 в света

  • 7 сеп 2026 | 18:47
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Селби загуби титлата, но пък вече е номер 2 в света

Джак Джоунс се изкачи с девет позиции в световната ранглиста, след като спечели British Open. В неделния финал Джоунс победи Марк Селби с 10:6 и завоюва втората си ранкинг титла в рамките на два месеца. Голямата награда от 100 000 паунда го изстреля от 31-вото до 22-рото място. Селби получи 45 000 паунда като финалист и се изкачи от четвъртата до втората позиция, изоставайки със 126 400 паунда от лидера Джао Синтонг.

Лиъм Хайфийлд достигна до първия си полуфинал в ранкинг турнир и се изкачи с четири места до 65-ата позиция. Артемис Зизинс стигна до осминафиналите и направи скок от 96-ото до 89-ото място. Тази ранглиста ще бъде използвана за определяне на поставените играчи на Scottish Open.

В едногодишната ранглиста Джоунс се изкачи от 11-ото до третото място. Селби увеличи преднината си на върха и вече води със 120 000 паунда пред втория Чан Биню. Джъд Тръмп достигна до полуфиналите и се изкачи с десет позиции до 12-ото място.

Както обикновено, тази класация ще определи участниците в трите турнира от Players Series през 2027 година. Първите 32-ма ще се класират за Световната Гран при в Хонконг, след това първите 16 ще участват в Players Championship в Телфорд, а само най-добрите 12 ще достигнат до Tour Championship в Манчестър.

Остават пет турнира, които ще се зачитат в надпреварата за участие в Мастърс. Първите 16 в класацията след края на UK Championship ще заслужат места в турнира в „Александра Палас“ през януари. Джоунс се намеси в битката, след като се изкачи до 20-ата позиция. Джоу Юелонг остава 16-и с аванс от 11 450 паунда пред Стюарт Бингам.

Джао Синтонг е направил най-много сенчъри брейкове от началото на сезона – 22, следван от Чан Биню с 20.

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