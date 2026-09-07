Да спечелиш титла, докато се притесняваш за бременната си жена

Пътят на Джак Джоунс към титлата на British Open по снукър през 2026 година бе изпълнен със събития и изключително изтощителен. В неделя вечер 33-годишният уелсец победи четирикратния световен шампион Марк Селби с 10:6 във финала в Челтнъм, за да вдигне за първи път трофея „Клайв Евертън“ и да прибере награда от 100 000 паунда.

Джак Джоунс надви Марк Селби за титлата в British Open

Джоунс изненадващо достигна до финала на световното първенство през 2024 година, след като започна участието си от квалификациите, а първата му ранкинг титла дойде преди по-малко от осем седмици в Шампионатната лига. Героичното му представяне през тази седмица в зала „Сентаур“, благодарение на което той стана 46-ият играч в историята на професионалния снукър с повече от една ранкинг титла, обаче представлява най-голямото постижение в кариерата му заради престижа и наградния фонд на British Open.

Финалът премина през множество обрати, като Селби успя да изравни резултата пет пъти. Във вечерната сесия обаче Джоунс най-после се откъсна от своя съперник и спечели пет от последните шест фрейма, за да триумфира с титлата. Джоунс изоставаше значително както в седмия, така и в 12-тия фрейм, но успя да измъкне първия с последната розова и втория с последната черна топка. Въпреки това той не смяташе, че е бил по-добрият играч през деня.

В интервю за World Snooker Tour след най-голямото постижение в кариерата си край зеленото сукно Джоунс заяви:

„Титлата в Шампионатната лига беше страхотно усещане, но това очевидно е съвсем различно ниво. Това е голям турнир. На седмото небе съм. Имах чувството, че през целия ден донякъде свалих Марк до моето ниво. Просто продължих да се боря и направих няколко серии от по 50–60 точки. Но да победиш играч като Марк, който е сред най-великите за всички времена и е спечелил всичко в този спорт, е невероятно.

Това определено е най-хубавият ден в кариерата ми. Да спечелиш ранкинг турнир е по-хубаво от това да завършиш на второ място на световното първенство. Най-после да спечеля голям турнир като този! Мислех си, че може и никога да не се случи. Началото на сезона е невероятно за мен и съм страшно развълнуван. През последните 15 години беше трудно. Не спирах да се боря, но не бях постигнал кой знае колко, така че усещането най-после да започна да печеля титли е невероятно.“

Пътят на Джоунс към титлата на British Open през 2026 година беше доста бурен. Всичко започна още миналия месец в квалификациите в Лестър, където той отстрани Матю Селт с 4:3 и си осигури място в телевизионната фаза на турнира в Глостършър. След това Джоунс получил имейл от World Snooker Tour, в който се оказало, че е посочен грешен начален час за първия му мач в зала „Сентаур“. Той смятал, че трябва да играе във вторник следобед, но предишната вечер колегата му Фил О’Кейн го уведомил, че според сайта на WST двубоят му всъщност е насрочен за сутрешната сесия.

След като се свързал с организаторите, Джоунс получил потвърждение, че наистина ще играе в първата сесия на следващия ден. Това означавало, че трябва да пътува още същата вечер, вместо да тръгне сутринта и да рискува да попадне в задръстване. Въпреки тази драма Джоунс започна мача си срещу миналогодишния финалист Антъни Макгил със сенчъри брейкове в първите два фрейма, преди да стигне до победата с 4:0.

По пътя към титлата той победи още новия шампион от Ухан Чан Биню, носителя на трофея от Шанхай Мастърс Джъд Тръмп и шампиона от China Open Марк Селби. Заедно със самия Джоунс това са четиримата победители в турнирите от началото на новия сезон в елитния тур. Постиженията на Джоунс изглеждат още по-впечатляващи, като се има предвид, че съпругата му е в напреднала бременност и трябва да роди второто им дете през следващите дни. Джоунс пътувал между мачовете, за да се грижи за семейството си, и призна, че това го е оставило изтощен.

„През цялата седмица се чувствах напълно смазан“, каза Джоунс пред WST. „Почти не съм спал през цялата седмица. Вместо да остана в хотел, постоянно пътувах до Уелс и обратно, така че се прибирах към един-два часа през нощта. След това Хари, синът ми, се събуждаше към шест и половина – седем сутринта. Някак успявах да се справя, защото играех вечер, но днес, когато започнахме в един часа, наистина усещах умората. Това вероятно донякъде обяснява и представянето ми.“

По програма Джоунс трябваше да участва на English Open в Брентууд през тази седмица, но в интервю пред Channel 5 в залата потвърди, че няма да играе в турнира. Така неговият съперник Чан ще продължи служебно към 1/16-финалите.

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