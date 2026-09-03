Страх ме е за майка ми, винаги предстоят бомбардировки

Юлиан Бойко се наслаждава на една от най-силните седмици в снукър кариерата си, но ситуацията в родината му Украйна продължава да бъде постоянен източник на тревога. 20-годишният състезател победи Дин Дзюнхуей с 4:1 на British Open в сряда вечер, постигайки най-голямата победа в кариерата си.

Благодарение на успеха срещу китайската легенда той се класира за осминафиналите в Челтнъм и се чувства уверен след силното си представяне, въпреки че смята, че не е показал най-добрата си игра.

„Все още усещам, че има какво да подобря, което е добър знак“, заяви той пред Metro.

Въпреки младата си възраст Бойко вече е извървял дълъг път, след като за първи път става професионалист едва на 14 години. Голяма част от кариерата му преминава под мрачната сянка на войната в родината му Украйна, която продължава и до днес.

Бойко живее във Варшава, Полша, заедно с баща си, брат си и своята приятелка. Майка му обаче продължава да работи в Украйна и може да ги посещава едва „два или три пъти“ месечно.

„На теория бих могъл да се върна, но очевидно би било изключително трудно да тренирам сред сирени и обстрел“, заяви Бойко. „Обмислях тази възможност преди няколко години, но през последната година ситуацията се влоши. Не мисля, че скоро ще се прибера у дома. Майка ми работи там в енергийната инфраструктура, така че наистина служи на страната ни.“

Разбираемо е, че това тревожи Бойко и семейството му, тъй като майка му работи в толкова опасна среда, а почти нищо не подсказва, че обстановката скоро ще се подобри.

„Страшно е. Определено се тревожа за нея през повечето време“, каза той. „Особено когато знаем, че предстоят атаки, но предполагам, че хората свикват с това. Именно това е наистина страшното – че хората привикват. Това е новата реалност. Вече навлизаме в петата година. Украйна е малка страна, особено в сравнение с Русия, затова се нуждае от помощ, но изглежда, че нещата не се развиват особено добре.“

Бойко е един от тримата украинци в професионалния снукър тур заедно с Михаил Ларков и Антон Казаков.

„И тримата живеем в чужбина“, заяви Бойко. „Михаил живее в Германия, а Антон – във Великобритания. В момента не би било възможно да живееш в Украйна и едновременно с това да се състезаваш. Във Варшава тренирам сам, но идвам в Хъдърсфийлд и като цяло във Великобритания, за да играя тренировъчни мачове срещу други хора и да поддържам състезателната си форма преди турнирите. Пътуванията са много, но се свиква. Най-трудното е, че през повечето време не можеш да виждаш семейството си, но и с това се свиква. Много удовлетворяващо е да видят, че играя добре, особено на такова ниво срещу Дин, така че предполагам, че всичко си заслужава.“

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