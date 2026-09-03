Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Готов е жребият за осминафиналите на British Open

Готов е жребият за осминафиналите на British Open

  • 3 сеп 2026 | 15:34
  • 613
  • 0
Готов е жребият за осминафиналите на British Open

Жребият за осминафиналите на British Open в Челтнъм беше изтеглен. Вижте двойките по-долу.

Жребий за осминафиналите:

Четвъртък, 21:00 часа

Юлиан Бойко – Марк Селби

Лю Хаотян – Джак Лисовски

Стан Муди или Джан Анда – Джон Хигинс или Танават Тирапонгпайбун

Джак Джоунс – Артемис Зизинс

Не преди 22:00 часа

Джъд Тръмп или Елиът Слесър – Лиъм Дейвис или Дейвид Гилбърт

Джао Синтонг или Майкъл Холт – Марк Джойс

Рос Мюър или Фан Джъни – Аарън Хил или Уан Синбо

Лиъм Хайфийлд – Дейвид Грейс или Лун Дзъхуан

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Снукър

Кралят на европейския снукър идва в София за европейските първенства

Кралят на европейския снукър идва в София за европейските първенства

  • 3 сеп 2026 | 10:21
  • 1067
  • 0
Селби и Тръмп искат промяна: Не може с два турнира да си номер 1

Селби и Тръмп искат промяна: Не може с два турнира да си номер 1

  • 2 сеп 2026 | 20:18
  • 5511
  • 0
Официално: Световното остава в "Крусибъл" поне до 2045 година

Официално: Световното остава в "Крусибъл" поне до 2045 година

  • 2 сеп 2026 | 16:31
  • 1193
  • 1
Лисовски спечели по последната черна пред родна публика

Лисовски спечели по последната черна пред родна публика

  • 2 сеп 2026 | 13:09
  • 1105
  • 0
Родителите му жертваха всичко и той вече е шампион

Родителите му жертваха всичко и той вече е шампион

  • 30 авг 2026 | 13:06
  • 1351
  • 0
Чисто нов ранкинг шампион от Китай

Чисто нов ранкинг шампион от Китай

  • 30 авг 2026 | 08:22
  • 2244
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето какво може и не може да променя Левски по емблемата, цветовете на екипите и името на стадиона

Ето какво може и не може да променя Левски по емблемата, цветовете на екипите и името на стадиона

  • 3 сеп 2026 | 12:42
  • 17257
  • 93
От Левски излязоха с позиция относно името на стадион "Георги Аспарухов"

От Левски излязоха с позиция относно името на стадион "Георги Аспарухов"

  • 3 сеп 2026 | 11:11
  • 28753
  • 86
Шампионът стартира срещу новака, ето какво отреди жребият за новия сезон в НВЛ Висша лига

Шампионът стартира срещу новака, ето какво отреди жребият за новия сезон в НВЛ Висша лига

  • 3 сеп 2026 | 13:31
  • 12352
  • 0
Легендарно име за Левски сложи край на кариерата си

Легендарно име за Левски сложи край на кариерата си

  • 3 сеп 2026 | 15:42
  • 2105
  • 0
Нико Петров: Левски е Терминатор в България

Нико Петров: Левски е Терминатор в България

  • 3 сеп 2026 | 14:57
  • 2937
  • 18
Милан ще разчита на Валери Владимиров и в Лига Европа

Милан ще разчита на Валери Владимиров и в Лига Европа

  • 3 сеп 2026 | 11:05
  • 10508
  • 10