Готов е жребият за осминафиналите на British Open

Жребият за осминафиналите на British Open в Челтнъм беше изтеглен. Вижте двойките по-долу.
Жребий за осминафиналите:
Четвъртък, 21:00 часа
Юлиан Бойко – Марк Селби
Лю Хаотян – Джак Лисовски
Стан Муди или Джан Анда – Джон Хигинс или Танават Тирапонгпайбун
Джак Джоунс – Артемис Зизинс
Не преди 22:00 часа
Джъд Тръмп или Елиът Слесър – Лиъм Дейвис или Дейвид Гилбърт
Джао Синтонг или Майкъл Холт – Марк Джойс
Рос Мюър или Фан Джъни – Аарън Хил или Уан Синбо
Лиъм Хайфийлд – Дейвид Грейс или Лун ДзъхуанДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google