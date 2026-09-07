Джак Джоунс надви Марк Селби за титлата в British Open

Джак Джоунс изживя най-великия момент в кариерата си, след като поднесе сензация и победи Марк Селби с 10:6 във финала на British Open.

Бившият финалист в „Крусибъл“ Джоунс отстрани Джъд Тръмп на полуфиналите в събота и отново показа, че се чувства в свои води на голямата сцена, надигравайки четирикратния световен шампион Селби в изключително вълнуващ сблъсък в Челтнъм.

При резултат 5:5 33-годишният Джоунс от Кумбран се откъсна напред и спечели пет от последните шест фрейма, за да вдигне трофея „Клайв Евертън“ и да заслужи голямата награда от 100 000 паунда. Селби имаше впечатляващ баланс във финали на ранкинг турнири, след като бе спечелил 26 от предишните си 39, но този път неговият съперник демонстрира повече класа и хладнокръвие в заключителната фаза.

Резултатът продължи великолепното начало на сезона за Джоунс. През юли той спечели първата си титла в Шампионатната лига, а сега стана 46-ият играч в историята на снукъра с поне две ранкинг титли. Той се изкачва от 31-вото до 22-рото място в световната ранглиста и прави скок до третата позиция в едногодишната класация.

Джоунс демонстрираше огромен потенциал още като юноша, като най-голямото му постижение тогава бе европейската титла за играчи до 19 години през 2010-а. Той постепенно измина дългия път на развитие в снукъра, а днес вече притежава необходимия опит и самочувствие, за да побеждава и най-силните съперници. Достигането му до финала на световното първенство през 2024 година бе огромна крачка напред, въпреки поражението от Кайрън Уилсън, а сега уелсецът покорява нови върхове.

Великолепното му представяне през тази седмица дойде въпреки вълненията у дома, тъй като съпругата му Инна трябва да роди втория им син през следващите дни. Изглеждащ невъзмутим под напрежение, Джоунс запази концентрацията си край масата през цялата седмица и вече може да се наслади на празненствата.

Селби се надяваше да надгради най-силния старт на сезон в кариерата си, след като преди три седмици спечели China Open, но пропусна възможността да завоюва своята 27-а ранкинг титла. След три турнира в Близкия изток и победи с по 4:3 във всеки от първите му три мача през тази седмица, вероятно умората застигна 43-годишния англичанин и той нетипично загуби сили в последната сесия. Със спечелените 45 000 паунда Селби се изкачва от четвъртото до второто място в световната ранглиста, като пред него остава единствено Джао Синтонг.

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