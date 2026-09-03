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Кралят на европейския снукър идва в София за европейските първенства

  • 3 сеп 2026 | 10:21
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Кралят на европейския снукър идва в София за европейските първенства

Когато говорим за европейски успехи в снукъра, едно име се откроява над всички останали – Дарън Морган. В продължение на десетилетия той развява гордо знамето на Уелс на европейските първенства и притежава невероятен брой европейски титли. Той ще бъде и в София за предстоящото европейско първенство по снукър в няколко подразделения: ветерани, жени, отбори и хора в неравностойно положение.

Турнирни победи:

13 пъти европейски шампион на сингъл при ветераните

1 път европейски отборен шампион при мъжете

2 пъти европейски шампион на сингъл в откритата категория

1 път европейски шампион в Shoot Out

11 пъти европейски отборен шампион при ветераните

Общо 28 европейски титли

1 път световен шампион на сингъл при аматьорите

6 пъти световен шампион на сингъл при ветераните

1 път световен шампион при сеньорите

1 път световен отборен шампион при ветераните

2 пъти световен шампион на сингъл на 6 червени

Общо 11 световни титли

5 пъти шампион на Уелс при аматьорите

2 пъти шампион на Уелс на двойки при аматьорите

Нивото на турнирите на EBSA непрекъснато се повишава, като много състезатели, участвали на европейските първенства, вече играят в професионалния тур.

В София иновативни дисциплини като Shoot Out и снукъра на 6 червени предизвикаха голямо въодушевление сред играчите.

Миналата година в Албания Крейг Стедман демонстрира своите качества, както и украинското трио Юлиан Бойко, Антон Казаков и Михаил Ларков, които участваха в различни турнири в Испания и други прекрасни държави.

Към тях трябва да добавим състезатели като австриеца Флориан Нюсле, утвърдените професионалисти Аарън Хил и Джаксън Пейдж, както и Лиъм Дейвис и още много други, които са играли в турнири на EBSA.

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