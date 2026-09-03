Когато говорим за европейски успехи в снукъра, едно име се откроява над всички останали – Дарън Морган. В продължение на десетилетия той развява гордо знамето на Уелс на европейските първенства и притежава невероятен брой европейски титли. Той ще бъде и в София за предстоящото европейско първенство по снукър в няколко подразделения: ветерани, жени, отбори и хора в неравностойно положение.
Турнирни победи:
13 пъти европейски шампион на сингъл при ветераните
1 път европейски отборен шампион при мъжете
2 пъти европейски шампион на сингъл в откритата категория
1 път европейски шампион в Shoot Out
11 пъти европейски отборен шампион при ветераните
Общо 28 европейски титли
1 път световен шампион на сингъл при аматьорите
6 пъти световен шампион на сингъл при ветераните
1 път световен шампион при сеньорите
1 път световен отборен шампион при ветераните
2 пъти световен шампион на сингъл на 6 червени
Общо 11 световни титли
5 пъти шампион на Уелс при аматьорите
2 пъти шампион на Уелс на двойки при аматьорите
Нивото на турнирите на EBSA непрекъснато се повишава, като много състезатели, участвали на европейските първенства, вече играят в професионалния тур.
В София иновативни дисциплини като Shoot Out и снукъра на 6 червени предизвикаха голямо въодушевление сред играчите.
Миналата година в Албания Крейг Стедман демонстрира своите качества, както и украинското трио Юлиан Бойко, Антон Казаков и Михаил Ларков, които участваха в различни турнири в Испания и други прекрасни държави.
Към тях трябва да добавим състезатели като австриеца Флориан Нюсле, утвърдените професионалисти Аарън Хил и Джаксън Пейдж, както и Лиъм Дейвис и още много други, които са играли в турнири на EBSA.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google