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Стамен Белчев ще работи в Казахстан

  • 7 сеп 2026 | 16:47
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Стамен Белчев ще работи в Казахстан

Стамен Белчев ще продължи кариерата си в казахстанското първенство и до дни се очаква да поеме Кайсар, съобщава БТА. До края на август начело на отбора беше местният специалист Андрей Ферапонтов, но той беше уволнен заради слаби резултати и в последната седмица временно изпълняващ длъжността е Дмитрий Карпов, който пък беше негов помощник.

За последно Белчев води столичния Септември в efbet Лига, но напусна през октомври 2025-а година след само 13 мача и оттогава е без ангажименти. В кариерата си бившият нападател на Хасково и Локомотив (Горна Оряховица) не е излизал да работи зад граница, но е водил няколко пъти ЦСКА, както и стабилни елитни отбори в България като Арда (Кърджали), Хасково и Септември, както е бил помощник-треньор и наставник във Втора лига.

57-годишният Белчев трябва да пристигне в следващите дни в Казахстан, за да подпише договора си с Кайсар и да бъде представен официално пред медиите. Връзката на Кайсар с България е много сериозна, тъй като там дълго време с успех работи легендата на ЦСКА Стойчо Младенов в екип с Тодор Янчев и Анатоли Нанков. Именно българските треньори донесоха на Кайсар и Купата на Казахстан през 2019-а година.

В момента обаче Кайсар е на дъното на класирането, като заема последното 16-о място с 20 точки и се бори за оцеляването си в местната Висша лига. Така Белчев ще има трудната задача да спаси един от традиционните казахстански състави от изпадане.

Звездата на тима е бившият футболист на Ливърпул, Челси, Фенербахч, Интер Виктор Моузес, който пристигна през лятото на миналата година.

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