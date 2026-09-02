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Официално: Световното остава в "Крусибъл" поне до 2045 година

  • 2 сеп 2026 | 16:31
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Официално: Световното остава в "Крусибъл" поне до 2045 година

Споразумението, гарантиращо бъдещето на снукъра в Шефилд поне до 2045 година, вече беше официално подписано от Градския съвет на Шефилд и World Snooker Limited.

След като по-рано тази година беше обявено, че световното първенство по снукър ще остане в театър „Крусибъл“, подписването на договора представлява последната стъпка от историческо споразумение, което гарантира бъдещето на най-големия турнир в спорта в неговия духовен дом.

Споразумението беше сключено след единодушното му одобрение от Комисията по стратегия и ресурси към Градския съвет и осигурява дългосрочна сигурност за турнир, който се превърна в неизменна част от облика на града.

Главният изпълнителен директор на Градския съвет на Шефилд Кейт Джоузефс заяви:

„Днешният ден бележи изключително важен момент за Шефилд и за снукъра. През последните пет десетилетия „Крусибъл“ и световното първенство по снукър станаха неразделни и съм изключително щастлива, че вече официално подписахме това споразумение. С поглед към 50-годишнината от провеждането на турнира в Шефилд това споразумение гарантира бъдещето на едно от най-разпознаваемите спортни събития в света именно тук, в неговия духовен дом.

Световното първенство по снукър привлича посетители от цялото земно кълбо, представя града ни пред милиони зрители и носи значителни ползи за местния бизнес, работните места и туристическата икономика. Това е фантастична новина за Шефилд и сделка, която ще остави трайно наследство за идните поколения.“

Председателят на World Snooker Tour Стив Доусън заяви:

„Имаме невероятна история с „Крусибъл“ и град Шефилд, а сега можем да очакваме с нетърпение още много глави от нея през следващите 20 години и след това. Когато тази година обявихме, че световното първенство остава в „Крусибъл“, последва истински изблик на радост сред феновете, състезателите и всички, свързани с нашия спорт. Това подчерта емоционалната привързаност, която всички изпитваме към това емблематично място. Очакваме с нетърпение да работим с Градския съвет на Шефилд, за да направим събитието още по-голямо и по-добро през идните години.“

В момента световното първенство по снукър носи около 6,5 милиона паунда годишно на Шефилд и по-широкия регион чрез разходите на посетителите за хотели, ресторанти, магазини и туристически забележителности. Дългосрочното споразумение осигурява сигурност за местния бизнес, подкрепя работните места, привлича посетители от цяла Великобритания и останалата част от света и затвърждава репутацията на Шефилд като водеща дестинация за големи спортни и културни събития.

Очаква се сделката да осигури общ икономически ефект от около 208 милиона паунда, ако бъде активирана опцията за удължаване на споразумението до 2050 година.

След преместването си в театър „Крусибъл“ през 1977 година световното първенство по снукър се превърна в едно от най-разпознаваемите събития в световния спортен календар. Турнирът помогна Шефилд да заеме своето място на световната сцена, създаде безброй незабравими спортни моменти и през последните пет десетилетия привлече към града вниманието на милиони зрители.

През следващата година ще бъде отбелязана 50-годишнината от провеждането на световното първенство в „Крусибъл“, което предоставя възможност да бъде отпразнувана уникалната връзка между Шефилд, залата и спорта. След като бъдещето на турнира вече е гарантирано, градът може да очаква с нетърпение да посреща състезатели, фенове и посетители още много години.

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