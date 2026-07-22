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  2. Павликени
  3. Ювентус (Малчика) и Павликени не играха, Димо Атанасов бесен на съперника

Ювентус (Малчика) и Павликени не играха, Димо Атанасов бесен на съперника

  • 22 юли 2026 | 22:27
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Ювентус (Малчика) и Павликени не играха, Димо Атанасов бесен на съперника

Насрочената приятелска среща за днес от 18:30 часа между Ювентус (Малчика) и едноименния тим на Павликени не се проведе. Димо Атанасов, треньор на Павликени коментира пред Sportal.bg.

„Нямам думи да отношението на Ювентус (Малчика). Футболистите ни се освободиха от работа за да изиграят контролата днес. Събрахме се и в 16:50 часа тъкмо потегляхме към Малчика, когато някой от техния клуб се обади по телефона и каза, че мача няма да се проведе. Футболистите им не могат да се съберат. Дори не разбрах кой се обади за да ни съобщи. Направиха го в последния момент. Това е меко казано несериозно. Поне да бяха съобщили по-рано. Момчетата ни се освободиха от работа напразно. Защо БФС търпи такива клубове“ …

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