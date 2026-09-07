Хюндай стана официален партньор на УЕФА за Шампионската лига

Хюндай стана глобален автомобилен партньор на УЕФА. Корейският автомобилен гигант подписа договор с европейската футболна централа, който започва от този сезон и продължава до 2031 г. Партньорството включва Шампионската лига, Суперкупата на Европа, Младежката шампионска лига и Шампионската лига по футзал.

Новината бе обявена от UC3 - съвместното предприятие между УЕФА и Европейските футболни клубове (EFC), което контролира и управлява стратегическия маркетинг, продажбите и предоставянето на търговски права за клубните състезания на УЕФА. Ги-Лоран Епщайн, съуправляващ директор на UC3, заяви: "За нас е удоволствие да приветстваме Hyundai като официален партньор на Шампионската лига на УЕФА. Hyundai има забележителна история в подкрепата на футбола на най-високо ниво и твърдо вярва в силата му да обединява хората. Очакваме с нетърпение да изградим партньорство, което през следващите години ще превърне тази споделена амбиция в реалност за феновете по целия свят."

More than football. More than a game.🏆

Hyundai is becoming the Official Automotive Partner of the UEFA Champions League, starting with the 2026/27 season.

We’re looking forward to the moments ahead.

More to come.#Hyundai #UCL #UEFAChampionsLeague #HYUNDAIxUCL pic.twitter.com/zDcLxFZ2za — Hyundai Worldwide (@Hyundai_Global) September 7, 2026

"Футболът е част от Hyundai от близо 30 години. Той обединява хората по начин, на който малко други неща са способни – преодолявайки езикови бариери, граници и поколения. Шампионската лига на УЕФА е върхът на клубния футбол в световен мащаб, като мачовете се играят всяка седмица пред най-страстните фенове в Европа“, допълни Хосе Муньос, президент и главен изпълнителен директор на Hyundai Motor Company.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google