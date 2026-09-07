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УЕФА изразява подкрепа към Непал след трагедията

  • 7 сеп 2026 | 13:14
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УЕФА изразява подкрепа към Непал след трагедията

Минута мълчание ще има преди всички мачове от Шампионската лига тази седмица в израз на солидарност и подкрепа към Непал след трагедията в страната. Огромно свлачище и наводнение доведе до смъртта на над 1300 души. На стадионите из Европа ще бъде изваден и специален транспарант в подкрепа на хората в Непал, на който ще пише: “Не сте сами, Непал”.

“Цялото европейско футболно семейство ще застане заедно преди мачовете тази седмица, за да изрази най-дълбоки съболезнования и подкрепа си към хората от Непал. Пожелаваме им сила и устойчивост, докато продължават да се възстановяват от тази трагедия и последиците от нея”, заяви президентът на УЕФА Александър Чеферин.

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