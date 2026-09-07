Хаким Зиеш подписва с носител на Копа Либертадорес

Мароканският халф Хаким Зиеш ще пристигне в Бразилия в утрешния 8 септември (вторник), за да премине в носителя на Копа Либертадорес за 2024 г. Ботафого, съобщава журналистът Фабрицио Романо в своите канали в социалните мрежи.
Според източника, страните вече са постигнали споразумение за трансфера. Зиеш ще се присъедини към Ботафого като свободен агент, след като напусна клуба от родината си Уидад Казабланка. Очаква се играчът да подпише договор с бразилския клуб след пристигането си в Бразилия.
33-годишният Зиеш има солидна визитна картичка и в рамките на кариерата си е носил едкипите на европейски грандове като Челси, Галатасарай и Аякс. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 2,2 млн евро.