Прекъснаха мач в Аржентина, за да отдадат почит на Меси. Феновете с противоречива реакция

Класическото аржентинско дерби между отборите на Росарио Сентрал и Нюелс Олд Бойс беше белязано от отдаване на почит към Лионел Меси в 10-ата минута, която предизвика смесени реакции на стадион „Гиганте де Аройито“. Докато някои фенове аплодираха, други освиркваха звездата и започнаха да скандира името на Анхел Ди Мария, който носи фланелката именно на Росарио.

Честват Меси на всички стадиони в Аржентина

Мачът беше прекъснат от съдията Яел Фалкон Перес, за да се отдаде почит на Меси, след като той потвърди оттеглянето си от аржентинския национален отбор на 39 години, след като стана вицешампион на Световното първенство през 2026 г. Тази почит е постоянна в аржентинския футбол от мача за Купата на Аржентина между Бока Хуниорс и Велес насам.

Реакцията на феновете на Росарио Сентрал бе противоречива, тъй като Меси е именно продукт на Нюелс Олд Бойс. В отговор много фенове на „Каналя“ започнаха да пеят „Фидео, Фидео“, позовавайки се на Анхел Ди Мария.

Ди Мария, който е голям приятел с Меси, остана настрана от спора, аплодирайки през цялото време на почитта. Играчът на Росарио Сентрал внимателно наблюдаваше видеото с почит, показано на гигантския екран на стадиона.

Some bonds in football run deeper than any rivalry. During the fierce Rosario derby between Rosario Central and Newell's Old Boys, play paused in the 10th minute for a nationwide tribute to Lionel Messi.



Right there on the pitch, Ángel Di María didn't hesitate to set club… pic.twitter.com/M1PxBEzhTb — M 🇦🇷🧉 (@fcbmessiaddict) September 6, 2026

Любопитно е, че присъствието на Меси в класиката не се ограничи само до почитта. Играчите на Нюелс Олд Бойс носеха специална емблема на фланелките си, именно за да почетат „Ла Пулга“, продукт на техните младежки формации, преди да се присъедини към Ла Масия.

O Newell's, clube que revelou Messi vai jogar o clássico contra o Rosário Central com um patch e uma faixa de capitão especiais em homenagem a ele, após o anúncio de aposentadoria da seleção.



"Obrigado Leo" é o que está estampado no patch e na faixa de capitão. https://t.co/sdjGgnnYne — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) September 6, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google