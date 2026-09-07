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Прекъснаха мач в Аржентина, за да отдадат почит на Меси. Феновете с противоречива реакция

  • 7 сеп 2026 | 06:31
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Прекъснаха мач в Аржентина, за да отдадат почит на Меси. Феновете с противоречива реакция

Класическото аржентинско дерби между отборите на Росарио Сентрал и Нюелс Олд Бойс беше белязано от отдаване на почит към Лионел Меси в 10-ата минута, която предизвика смесени реакции на стадион „Гиганте де Аройито“. Докато някои фенове аплодираха, други освиркваха звездата и започнаха да скандира името на Анхел Ди Мария, който носи фланелката именно на Росарио.

Честват Меси на всички стадиони в Аржентина
Честват Меси на всички стадиони в Аржентина

Мачът беше прекъснат от съдията Яел Фалкон Перес, за да се отдаде почит на Меси, след като той потвърди оттеглянето си от аржентинския национален отбор на 39 години, след като стана вицешампион на Световното първенство през 2026 г. Тази почит е постоянна в аржентинския футбол от мача за Купата на Аржентина между Бока Хуниорс и Велес насам.

Реакцията на феновете на Росарио Сентрал бе противоречива, тъй като Меси е именно продукт на Нюелс Олд Бойс. В отговор много фенове на „Каналя“ започнаха да пеят „Фидео, Фидео“, позовавайки се на Анхел Ди Мария.

Ди Мария, който е голям приятел с Меси, остана настрана от спора, аплодирайки през цялото време на почитта. Играчът на Росарио Сентрал внимателно наблюдаваше видеото с почит, показано на гигантския екран на стадиона.

Любопитно е, че присъствието на Меси в класиката не се ограничи само до почитта. Играчите на Нюелс Олд Бойс носеха специална емблема на фланелките си, именно за да почетат „Ла Пулга“, продукт на техните младежки формации, преди да се присъедини към Ла Масия.

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