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Бивш играч на Лудогорец и Ботев (Пд) предизвика фурор в Индонезия още с първия си мач

  • 7 сеп 2026 | 11:10
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Бивш играч на Лудогорец и Ботев (Пд) предизвика фурор в Индонезия още с първия си мач

Българският нападател Димитър Митков дебютира по отличен начин в Индонезия. Той вкара и двете попадения при домакинската победа с 2:0 на неговия Мадура Юнайтед срещу Персиджап.

Игралият в Лудогорец, ЦСКА 1948, Спартак (Варна) и Ботев (Пловдив) таран откри резултата след точен удар в 54-ата минута. В даденото от рефера продължение на двубоя Митков сложи точка на спора с нов гол за крайното 2:0.

В чужбина 26-годишният нападател е играл още за Рубин (Казан), Истикол и Ордабаси. Той е бивш младежки национал на България.

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