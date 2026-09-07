Иван Кочев: На такива добри условия скоро не бяхме играли

Марица (Милево) надигра в Раковски, местния Секирово с 4:0. Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига.

Марица (Милево) срази Секирово

Иван Кочев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Поведохме с ранен гол, но преди това можехме да изоставаме в резултата, след като техният капитан излезе сам срещу нашия вратар, но не успя да реализира. След това положение поведохме, вкарахме и втори гол до почивката, с което почти си решихме двубоя в наша полза. Искам обаче да акцентирам върху друго. Изключителни адмирации и поздравления за домакините от Секирово. На такива добри условия скоро не бяхме играли. Теренът беше перфектен, получи се страхотен двубой, за което ги поздравявам. През второто полувреме направих само три смени с оглед резултата, в игра влязоха Дидо Чойнев, Васил Стойчев и Атанас Недев, като смених Ангел Здравчев, Боримир Карамфилов и Константин Петров. Продължавам да опитвам да давам минути на всички момчета и да планираме силите си“.

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