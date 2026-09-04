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  3. Иван Кочев: Ще е много трудно, искаме точките

Иван Кочев: Ще е много трудно, искаме точките

  • 4 сеп 2026 | 07:57
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Иван Кочев: Ще е много трудно, искаме точките

Утре Марица (Милево) играе със Секирово в Раковски. Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Първо трябва да се възстановим от мача, който изиграхме преди два дни за купата на България. Предстоящият в Раковски ще е много тежък. Подготвяме се максимално сериозно. Съперникът разполага с добри опитни футболисти. Ще е много трудно за нас, но трябва да се справим. Ще търсим максимума от двубоя. Очаквам да се получи хубав мач. Който е по-добър да спечели“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).

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