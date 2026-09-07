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  3. Жечев: Десет гола в два мача не е никак лошо

Жечев: Десет гола в два мача не е никак лошо

  • 7 сеп 2026 | 12:18
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Жечев: Десет гола в два мача не е никак лошо

Едноименният тим на Ямбол продължи резултатните си игра с 5:1 в Карлово над местния Левски. Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига.

ФК Ямбол вкара пет гола в Карлово
ФК Ямбол вкара пет гола в Карлово

Николай Жечев, старши треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Десет гола в два мача не е никак лошо. Работим много на тренировки и започнахме да си реализираме положенията, които създаваме по време на мачовете. И ето, че резултатите са налице. Дано така продължаваме. Доволен съм от играта ни вчера. През първото полувреме решихме всичко, макар че домакините също опитаха да ни се противопоставят. След това през втората част леко снижихме темпото. Цветелин Радев получи разтежение по време на загрявката, но стисна зъби и изкара около 60 минути. При него няма съмнения, че дори и да има малка възможност да играе, ще помогне на отбора. На полувремето смених Радослав Динев, защото пък получи удар и ще видим какво е състоянието му на първата тренировка за седмицата“.

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