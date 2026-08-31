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  3. Николай Жечев: Можехме да бием с двуцифрен резултат

Николай Жечев: Можехме да бием с двуцифрен резултат

  • 31 авг 2026 | 07:23
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Николай Жечев: Можехме да бием с двуцифрен резултат

В Ямбол, едноименния тим надигра Родопа (Смолян) с 5:1. Срещата е от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига.

ФК Ямбол вкара само пет пъти на Родопа
ФК Ямбол вкара само пет пъти на Родопа

Николай Жечев, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Изиграхме много добър мач и съвсем заслужено победихме. Истината е, че успехът ни можеше да бъде с двуцифрен резултат, защото пропуснахме изключително много положения. Но и противникът ни улесни в тази насока, защото игра с много изнесена защита, а ние разполагаме с бързи крила. На практика почти всяка атака се оказваше голова и излизахме сами срещу вратаря им. Още през първото полувреме можеше да вкараме повече голове, но противно на логиката допуснахме груба грешка и то в 45-ата минута, от която Родопа ни изравни. През второто полувреме вкарахме бързи попадения и на практика лишихме мача от всякаква интрига. Само Хайри Саралиев сигурно излезе сам срещу вратаря 4-5 пъти, имахме и още пропуснати ситуации. Родопа разполага с добър състав, който играе от доста време заедно. При тях има двама основни футболисти – Даниел Кутев и Антонио Ласков, които правят разликата и създават добрите ситуации. Прекъснахме връзката помежду им и тотално ги лимитирахме като положения в срещата. Много се радвам, че показахме добра реакция след загубата от Спартак Пловдив в миналия кръг. Защото момчетата ги беше яд, през седмицата по време на тренировките се виждаше, че преживяват загубата. Хубавото бе, че сега срещу Родопа показахме изиграхме добър мач, а знаете, че когато печелиш, настроението веднага се завръща“.

Снимка: fcyambol1915.com

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