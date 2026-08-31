Николай Жечев: Можехме да бием с двуцифрен резултат

В Ямбол, едноименния тим надигра Родопа (Смолян) с 5:1. Срещата е от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига.

ФК Ямбол вкара само пет пъти на Родопа

Николай Жечев, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Изиграхме много добър мач и съвсем заслужено победихме. Истината е, че успехът ни можеше да бъде с двуцифрен резултат, защото пропуснахме изключително много положения. Но и противникът ни улесни в тази насока, защото игра с много изнесена защита, а ние разполагаме с бързи крила. На практика почти всяка атака се оказваше голова и излизахме сами срещу вратаря им. Още през първото полувреме можеше да вкараме повече голове, но противно на логиката допуснахме груба грешка и то в 45-ата минута, от която Родопа ни изравни. През второто полувреме вкарахме бързи попадения и на практика лишихме мача от всякаква интрига. Само Хайри Саралиев сигурно излезе сам срещу вратаря 4-5 пъти, имахме и още пропуснати ситуации. Родопа разполага с добър състав, който играе от доста време заедно. При тях има двама основни футболисти – Даниел Кутев и Антонио Ласков, които правят разликата и създават добрите ситуации. Прекъснахме връзката помежду им и тотално ги лимитирахме като положения в срещата. Много се радвам, че показахме добра реакция след загубата от Спартак Пловдив в миналия кръг. Защото момчетата ги беше яд, през седмицата по време на тренировките се виждаше, че преживяват загубата. Хубавото бе, че сега срещу Родопа показахме изиграхме добър мач, а знаете, че когато печелиш, настроението веднага се завръща“.

Снимка: fcyambol1915.com

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