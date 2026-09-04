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Николай Жечев за мача в Карлово

  • 4 сеп 2026 | 07:51
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Николай Жечев за мача в Карлово

Едноименният тим на Ямбол ще играе утре в Карлово с местния Левски. Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига.

Левски (Карлово) е сред най-солидните отбори в групата, независимо от настоящата му позиция в класирането. Има добри футболисти, които могат да спечелят всеки мач. Надявам се да не го изпитаме ние. Трябва да изиграем 90-те минути с пределна концентрация. Не се притесняваме от който и да било противник. Никой обаче не подарява точки“, коментира пред Sportal.bg Николай Жечев, треньор на ямболския тим.

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