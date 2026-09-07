Кой ще смени Леклер, ако пилотът на Ферари не може да кара в Мадрид?

След катастрофата на Шарл Леклер в края на втората обиколка на вчерашната Гран При на Италия все още има съмнения дали пилотът на Ферари ще може да участва в надпреварата за Гран При на Испания в Мадрид този уикенд.

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Ако монегаскът не може да се включи в 14-ия кръг за сезона във Формула 1, то Ферари ще трябва да му намери заместник, а опциите пред Скудерията са две. Първата е Черните кончета да повикат своя основен резервен състезател Антонио Джовинаци, който е титуляр на Ферари в Световния шампионат за издръжливост (WEC), където през миналата година стана световен шампион.

Това би бил най-лесният избор за Черните кончета, но те могат и да вземат пример от Ред Бул. Припомняме, че след контузията на Ред Бул на Исак Хаджар Биковете промотираха Лиам Лоусън в големия си отбор от Рейсинг Булс, а мястото на новозеландеца беше заето от резервния състезател Юки Цунода.

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Ферари може да направи нещо подобно, ако повика титулярния пилот на Хаас Оливър Беарман, който вече има едно участие като резерва с Ферари. Британецът остава обвързан със Скудерията и е напълно възможно той да бъде избран за заместник на Леклер, ако това е необходимо.

В този случай Хаас ще трябва да намери някой, който да седне в болида на Беарман, а Аяо Комацу и компания също ще имат правото на избор. В началото на годината Хаас привлече Джак Дуън за резервен пилот, но е напълно възможно от Тойота да окажат натиск и Рио Хиракава да получи шанс да участва и в състезание, а не само в свободни тренировки.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1

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Снимки: Gettyimages