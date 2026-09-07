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Кой ще смени Леклер, ако пилотът на Ферари не може да кара в Мадрид?

  • 7 сеп 2026 | 09:58
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След катастрофата на Шарл Леклер в края на втората обиколка на вчерашната Гран При на Италия все още има съмнения дали пилотът на Ферари ще може да участва в надпреварата за Гран При на Испания в Мадрид този уикенд.

Може ли Леклер да пропусне Гран При на Испания другата седмица?
Може ли Леклер да пропусне Гран При на Испания другата седмица?

Ако монегаскът не може да се включи в 14-ия кръг за сезона във Формула 1, то Ферари ще трябва да му намери заместник, а опциите пред Скудерията са две. Първата е Черните кончета да повикат своя основен резервен състезател Антонио Джовинаци, който е титуляр на Ферари в Световния шампионат за издръжливост (WEC), където през миналата година стана световен шампион.

Това би бил най-лесният избор за Черните кончета, но те могат и да вземат пример от Ред Бул. Припомняме, че след контузията на Ред Бул на Исак Хаджар Биковете промотираха Лиам Лоусън в големия си отбор от Рейсинг Булс, а мястото на новозеландеца беше заето от резервния състезател Юки Цунода.

Малко вероятно е Исак Хаджар да се върне за Гран При на Испания
Малко вероятно е Исак Хаджар да се върне за Гран При на Испания

Ферари може да направи нещо подобно, ако повика титулярния пилот на Хаас Оливър Беарман, който вече има едно участие като резерва с Ферари. Британецът остава обвързан със Скудерията и е напълно възможно той да бъде избран за заместник на Леклер, ако това е необходимо.

В този случай Хаас ще трябва да намери някой, който да седне в болида на Беарман, а Аяо Комацу и компания също ще имат правото на избор. В началото на годината Хаас привлече Джак Дуън за резервен пилот, но е напълно възможно от Тойота да окажат натиск и Рио Хиракава да получи шанс да участва и в състезание, а не само в свободни тренировки.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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