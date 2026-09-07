Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Рахмонов за битката с контузия срещу Мачадо Гари: Хабиб или Махачев определено щяха да откажат

Рахмонов за битката с контузия срещу Мачадо Гари: Хабиб или Махачев определено щяха да откажат

  • 7 сеп 2026 | 08:03
  • 393
  • 0
Рахмонов за битката с контузия срещу Мачадо Гари: Хабиб или Махачев определено щяха да откажат

Шавкат Рахмонов не се е състезавал, откакто победи Иън Мачадо Гари, тъй като близо две години се бори с контузии в коляното.

Рахмонов трябваше да се изправи срещу тогавашния шампион Белал Мохамед на UFC 310 през декември 2024 г., но Мохамед се оттегли поради травма. Въпреки че имаше контузия на менискуса и предна кръстна връзка, Рахмонов остана в картата на събитието и се изправи срещу Мачадо Гари в битка за претендент номер едно, печелейки със съдийско решение след оспорван двубой.

В рядко интервю Рахмонов обсъжда контузиите си и взетите решения, като същевременно отправя критика към Хабиб Нурмагомедов и настоящия шампион в полусредна категория Ислам Махачев.

„Е, това е моят проблем, не можах да се бия“, каза Рахмонов пред „Алф Глобал“. „Ако се бях бил, можех да стана шампион, но така се получи. Бях контузен. Какво да направя? Ние сме само хора. Обречени сме да правим много грешки.“

„Всъщност изобщо не трябваше да се бия с Иън Гари. С такива контузии изобщо не трябваше да се бия, просто поех риск. Такъв е казахският начин. Казахите са много смели. Те не се страхуват. Ако беше някой друг дагестански боец като Хабиб или Ислам Махачев, те определено щяха да откажат.“

Рахмонов похвали Мачадо Гари като страхотен и комплексен боец, но очевидно вярва, че ако е бил здрав, победата му е щяла да бъде с много по-голяма разлика.

„Вече имах контузия преди битката с Иън Гари“, обясни Рахмонов. „Приех, не се бях бил от година, исках да се бия. Дори преди това имах здравословни проблеми и се оказа, че остават само две седмици до битката с Иън Гари.Тази стара контузия все още ме притесняваше много. Кракът ми беше подут. И когато той ме удряше, вероятно беше защото напълно ми липсваше връзка. Като цяло не можех наистина да усетя този удар.“

Рахмонов беше напът да се завърне в октагона, преди отново да контузи коляното си, което го остави извън строя за още една цяла година. Азиатецът има баланс от 19-0, включително седем поредни победи в UFC, като е побеждавал бойци от ранга на Стивън Томпсън, Джеф Нийл и Нийл Магни без да се стига до съдийско решение.

Преди защитата на титлата си срещу Мачадо Гари на UFC 330, Махачев наскоро заяви, че не вярва Рахмонов да се бие отново след претърпените контузии. Той се надява да се завърне в действие през 2027 г., но Рахмонов би излъгал, ако каже, че е 100 процента сигурно, че ще се върне в UFC.

„Времето ще покаже“, каза Рахмонов. „Все още е твърде рано да се каже каквото и да било. Ще направя всичко възможно да се върна и да спечеля титлата. Времето ще разкрие всичко.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

БФ Борба: Нашият спорт е изправен пред своето Съединение

БФ Борба: Нашият спорт е изправен пред своето Съединение

  • 6 сеп 2026 | 12:31
  • 3048
  • 9
Аксел Сола с безмилостен нокаут срещу Фарес Зиам на UFC Париж

Аксел Сола с безмилостен нокаут срещу Фарес Зиам на UFC Париж

  • 6 сеп 2026 | 09:12
  • 1368
  • 0
Саладин Парнас нокаутира Дан Хукър в дебюта си в UFC и предизвика Макс Холоуей

Саладин Парнас нокаутира Дан Хукър в дебюта си в UFC и предизвика Макс Холоуей

  • 6 сеп 2026 | 08:54
  • 1226
  • 0
Чико Кваси спечели трилогията с Теодор Христов

Чико Кваси спечели трилогията с Теодор Христов

  • 6 сеп 2026 | 00:19
  • 4394
  • 0
Изненадващ шампион и вълнуващи български победи на SENSHI 33

Изненадващ шампион и вълнуващи български победи на SENSHI 33

  • 5 сеп 2026 | 23:15
  • 12746
  • 5
Хамзат Чимаев тушира Тайрън Удли в главния мач на RAF: Москва

Хамзат Чимаев тушира Тайрън Удли в главния мач на RAF: Москва

  • 5 сеп 2026 | 22:55
  • 2780
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чочев задълбочи кризата в Локо (София), ВАР с ключови намеси в "Надежда"

Чочев задълбочи кризата в Локо (София), ВАР с ключови намеси в "Надежда"

  • 6 сеп 2026 | 23:17
  • 44552
  • 215
Дунав и Славия закриват кръг №8 в efbet Лига

Дунав и Славия закриват кръг №8 в efbet Лига

  • 7 сеп 2026 | 07:26
  • 3708
  • 1
Късен гол донесе поредно равенство между Ювентус и Милан

Късен гол донесе поредно равенство между Ювентус и Милан

  • 6 сеп 2026 | 23:41
  • 27185
  • 27
Стилиян Петров: Имам предложения от почти всички кандидат-президенти на България, но мястото ми не е в политиката

Стилиян Петров: Имам предложения от почти всички кандидат-президенти на България, но мястото ми не е в политиката

  • 7 сеп 2026 | 08:55
  • 337
  • 0
Локомотив (Пд) живна точно преди дербито с Ботев, Черно море продължава да буксува

Локомотив (Пд) живна точно преди дербито с Ботев, Черно море продължава да буксува

  • 6 сеп 2026 | 21:00
  • 30747
  • 65
Арсенал обърна Челси и Артета спечели битката с Алонсо

Арсенал обърна Челси и Артета спечели битката с Алонсо

  • 6 сеп 2026 | 20:28
  • 41902
  • 112