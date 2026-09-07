Рахмонов за битката с контузия срещу Мачадо Гари: Хабиб или Махачев определено щяха да откажат

Шавкат Рахмонов не се е състезавал, откакто победи Иън Мачадо Гари, тъй като близо две години се бори с контузии в коляното.

Рахмонов трябваше да се изправи срещу тогавашния шампион Белал Мохамед на UFC 310 през декември 2024 г., но Мохамед се оттегли поради травма. Въпреки че имаше контузия на менискуса и предна кръстна връзка, Рахмонов остана в картата на събитието и се изправи срещу Мачадо Гари в битка за претендент номер едно, печелейки със съдийско решение след оспорван двубой.

В рядко интервю Рахмонов обсъжда контузиите си и взетите решения, като същевременно отправя критика към Хабиб Нурмагомедов и настоящия шампион в полусредна категория Ислам Махачев.

„Е, това е моят проблем, не можах да се бия“, каза Рахмонов пред „Алф Глобал“. „Ако се бях бил, можех да стана шампион, но така се получи. Бях контузен. Какво да направя? Ние сме само хора. Обречени сме да правим много грешки.“

„Всъщност изобщо не трябваше да се бия с Иън Гари. С такива контузии изобщо не трябваше да се бия, просто поех риск. Такъв е казахският начин. Казахите са много смели. Те не се страхуват. Ако беше някой друг дагестански боец като Хабиб или Ислам Махачев, те определено щяха да откажат.“

Рахмонов похвали Мачадо Гари като страхотен и комплексен боец, но очевидно вярва, че ако е бил здрав, победата му е щяла да бъде с много по-голяма разлика.

„Вече имах контузия преди битката с Иън Гари“, обясни Рахмонов. „Приех, не се бях бил от година, исках да се бия. Дори преди това имах здравословни проблеми и се оказа, че остават само две седмици до битката с Иън Гари.Тази стара контузия все още ме притесняваше много. Кракът ми беше подут. И когато той ме удряше, вероятно беше защото напълно ми липсваше връзка. Като цяло не можех наистина да усетя този удар.“

Рахмонов беше напът да се завърне в октагона, преди отново да контузи коляното си, което го остави извън строя за още една цяла година. Азиатецът има баланс от 19-0, включително седем поредни победи в UFC, като е побеждавал бойци от ранга на Стивън Томпсън, Джеф Нийл и Нийл Магни без да се стига до съдийско решение.

Преди защитата на титлата си срещу Мачадо Гари на UFC 330, Махачев наскоро заяви, че не вярва Рахмонов да се бие отново след претърпените контузии. Той се надява да се завърне в действие през 2027 г., но Рахмонов би излъгал, ако каже, че е 100 процента сигурно, че ще се върне в UFC.

„Времето ще покаже“, каза Рахмонов. „Все още е твърде рано да се каже каквото и да било. Ще направя всичко възможно да се върна и да спечеля титлата. Времето ще разкрие всичко.“

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