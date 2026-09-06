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Франциско Керундоло възкръсна от два сета пасив и елиминира Тейлър Фриц

  • 6 сеп 2026 | 16:31
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Франциско Керундоло възкръсна от два сета пасив и елиминира Тейлър Фриц

Аржентинският тенисист Франциско Керундоло сътвори една от най-големите сензации от началото на Откритото първенство на САЩ. Играейки за първи път на централния корт "Артър Еш", поставеният под номер 24 Керундоло осъществи забележителен обрат от 0:2 сета срещу домашния любимец и 9-и в схемата Тейлър Фриц, побеждавайки го с 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 след близо три часа и половина битка.

Американецът Тейлър Фриц влезе в мача като изявен фаворит, след като в първите два кръга загуби едва 11 гейма. Той взе първите два сета с 6:3 и 6:4, а когато проби сервиса на Керундоло в самото начало на третата част, изглеждаше, че двубоят върви към бърз край. Аржентинецът обаче върна пробива веднага, намери своя ритъм и спечели третия сет с 6:3.

В четвъртия сет Керундоло се възползва от единствен брейк, за да го затвори при 6:4 и да вкара мача в решаваща пета част. Това бе едва вторият му обрат от 0:2 сета в кариерата на турнири от Големия шлем.

Кулминацията на психологическия трилър дойде в осмия гейм на петия сет при резултат 4:3 в полза на Фриц. При сервис на Керундоло американецът достигна до три последователни точки за пробив (0-40), които му осигуряваха възможността да сервира за мача. В този инфарктен момент аржентинецът пласира три от най-добрите си сервиса от началото на срещата, спаси и трите брейкбола и изравни за 4:4.

Веднага след това психологическото предимство изцяло премина на страната на Керундоло, който проби сервиса на американеца в деветия гейм, а след това затвори сета и мача с 6:4.

"Не знам как допуснах това да се случи днес. Не искам да говоря с никого, нито да виждам някого", сподели видимо разтърсеният Тейлър Фриц след тежкото поражение.

Отпадането на 9-ия поставен Фриц продължава серията от изненади в мъжката схема, в която шест от първите десет поставени тенисисти вече приключиха участието си в първата седмица на турнира. За Керундоло това е първо класиране за втората седмица на US Open, а на осминафиналите той ще се изправи срещу белгиеца Александър Блокс.

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