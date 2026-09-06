Сърбия се справи с Полша и грабна бронзовите медали

/От нашия пратеник в Истанбул/

След две години чакане Сърбия отново се изкачи на почетната стълбичка. След като останаха без отличия на Олимпийските игри и Световното първенство, сръбските волейболистки най-накрая отново окичиха медали на вратовете си. Те обаче трябваше да минат по по-трудния път – само ден след болезнената загуба от Турция на полуфинала (0:3), те намериха сили да се вдигнат, да излязат на игрището, когато не беше лесно, и да сложат точка на Европейското първенство срещу Полша така, както желаеха. Бронзът отива в Сърбия след победа с 3:1 (25:21, 25:19, 15:25, 25:18).

Така продължи и впечатляващата серия на европейски първенства. От 2015 г. насам сръбските волейболистки не са завършвали континентален шампионат без медал – от бронза през 2015 г., през две поредни златни отличия (2017, 2019), до две сребърни (2021, 2023). Сега в колекцията пристигна още един бронз, който е шести пореден медал от Европейско първенство.

Сцената в началото на третия сет предизвика голямо безпокойство. На селекционера на Сърбия Зоран Терзич му прилоша и при преднина от 3:0 за неговия отбор той трябваше да напусне игрището и да се отправи към съблекалнята. Няколко минути го нямаше край отбора, но за облекчение на всички се завърна на пейката при резултат 11:8 в полза на Полша.

Преди този неприятен момент Сърбия вече беше свършила голяма част от работата. От първите точки беше ясно, че Тияна Бошкович е решена да не завърши това първенство в Истанбул без медал. Най-добрата сръбска състезателка веднага пое най-голямата отговорност и в първия сет беше почти неудържима – от 11 атаки тя реализира девет.

Тя получи добра подкрепа от Бранка Тица, която реализира четири от шест атаки, докато Хена Куртагич беше сигурна в центъра на мрежата – две от две в нападение, плюс един блок. Сърбия поддържаше и добро посрещане, което позволи на Мая Огнянович да разпределя играта и да използва различни решения.

В началото Полша намираше отговор най-вече чрез Магдалена Стишяк. Тяхната основна нападателна опция се справяше отлично в началната фаза, но с напредването на гейма сръбските волейболистки намираха все по-добри начини да я забавят. Когато нейният устрем беше спрян, Сърбия все по-уверено поемаше контрола.

И във втория сет сръбският тим продължи със сигурната си игра. Бошкович добави още девет точки, а този път много по-добре в атака се представи и Александра Узелац (4 от 5). С приноса на Тица, Куртагич и Мина Попович, Сърбия имаше достатъчно опции в нападение, за да запази контрола и да направи още една голяма крачка към медала. С два спечелени гейма бронзът беше на една ръка разстояние.

Тогава, вместо волейбол, началото на третия сет донесе повод за голямо притеснение. При воденето на Сърбия с 3:0 Терзич трябваше да напусне пейката, а всичко, което се случваше на терена в тези моменти, остана на заден план.

Полша успя да влезе в ритъм и да поеме инициативата. Сръбският селекционер се върна край игрището, когато на таблото светеше 11:8 за съперничките, което донесе голямо облекчение, но в продължението Сърбия не успя да намери сигурността от първите два сета. Полякините се възползваха от възможността, спечелиха третия сет и удължиха борбата за медала. Решението трябваше да изчака четвъртия гейм.

А там Сърбия отново се върна към своята игра. След всичко, което донесе предишната част, беше необходимо още веднъж да се намерят спокойствие, концентрация и сила за последната крачка. Сръбските волейболистки не позволиха на Полша да върне напълно мача в несигурност, поеха контрола и потеглиха към това, което чакаха две години. Последната точка сложи край на чакането.

Ден по-рано Турция угаси мечтата на Сърбия за финал и борба за европейското злато. По-малко от 24 часа по-късно сръбските волейболистки трябваше отново да излязат на терена – в мач, който често е най-труден за игра, когато трябва да забравиш голямото разочарование и да намериш мотивация за още една битка. Те я намериха.

След Олимпийските игри и Световното първенство без отличие, Сърбия отново има медал от голямо състезание. Европейската серия, която продължава от 2015 г., не е прекъсната, а още един медал се присъедини към богатата колекция на това поколение. Сърбия се завръща от Истанбул в понеделник вечерта с бронз на врата.

ПОЛША - СЪРБИЯ 1:3 (21:25, 19:25, 25:15, 18:25)

ПОЛША: Катаржина Венерска, Магдалена Стисяк 28, Моника Лампковска 10, Мартина Чирнянска 2, Мая Копут 5, Магдалена Юрчик 5 - Юстина Лисяк-либеро (Юлия Шчуровска 3, Алисия Грабка, Паулина Дамаске 12)

Старши треньор: СТЕФАНО ЛАВАРИНИ

СЪРБИЯ: Мая Огниенович 3, Тияна Бошкович 29, Бранка Тица 12, Александра Ужелац 15, Мина Попович 2, Хена Куртагич 12 - Александра Йегдич-либеро (Сладжана Миркович, Любица Милойевич, Ваня Попович)

Старши треньор: ЗОРАН ТЕРЗИЧ.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google