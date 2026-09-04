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Димитър Калчев и Димитър Механджийски тръгнаха с победа на Фючърс-а в Будапеща

  • 4 сеп 2026 | 20:48
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Най-изявената българска двойка в плажния волейбол в момента Димитър Калчев и Димитър Механджийски започна с победа участието си в основната фаза на Beach Pro Tour Futures в Будапеща.

Димитър Калчев и Димитър Механджийски отпаднаха в квалификациите на Фючърс-а в Талин
Димитър Калчев и Димитър Механджийски отпаднаха в квалификациите на Фючърс-а в Талин

Калчев & Механджийски обърнаха и се наложиха много трудно над украинските братя и двойка Иван и Ричард Лихацкий с 2:1 (12:21, 21:16, 15:12) в първия си мач от Група А на основната фаза на турнира.

Останалите две срещи от групата за българите са утре (5 август). Първо от 09,30 часа българско време те ще играят с двойката на домакините Бенце Тари и Лукаш Ниймайер, а по-късно през деня ще излязат срещу французите Адриен Безу и Кентен Иполите.

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