Блестящи! Димитър Калчев и Димитър Механджийски на финал в Будапеща

Най-изявената българска двойка в плажния волейбол в момента Димитър Калчев и Димитър Механджийски се класира на финал на турнира Beach Pro Tour Futures в Будапеща (Унгария).

Вчера българите биха категорично двойката на домакините Бенче Тари и Лукаш Ниймайер с 2:0 (21:13, 21:19) във втората си среща от Група А на турнира. Така Калчев & Механджийски се класираха за 1/4-финалите. Там българският дует се наложи още по-категорично над украинците Дмитро Козий & Святослав Нагорний с 2:0 (21:15, 25:13).

Днес Калчев и Механджийски се наложиха категорично в полуфинала над австрийците Михаел Клемен и Елиаш Холцингер с 2:0 (23:21, 21:19) и се класираха на финала.

Димитър Калчев и Димитър Механджийски на полуфинал на Фючърс-а в Будапеща

Там българите ще се изправят срещу украинските братя Лихатски.

Срещата е днес (6 август) от 17,30 българско време.

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