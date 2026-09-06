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Владо Николов: Ужас! Добре, че не съм в болница

  • 6 сеп 2026 | 17:10
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Бившият национал на България, а сега депутат в Народното събрание Владимир Николов беше видимо развълнуван след участието си в бенефиса на Теодор Салпаров в събота в „Арена София”. Някогашното страшилище за съперниците си на мрежата, който се оттегли от спорта през 2016 г., се завърна, макар за кратко, на игрището пред погледа на двамата си синове – Александър и Симеон, които го наблюдаваха от първия ред като част от настоящия представителен тим на България, който започва участието си на Евроволей 2026 в същата зала след дни.

Теодор Салпаров се сбогува емоционално пред 9000 зрители в София
Теодор Салпаров се сбогува емоционално пред 9000 зрители в София

Видимо трупнал някое килце отгоре, 48-годишният бивш капитан на „лъвовете“ сега се задоволи с по-малко игрово време и по-незначителна роля в отбора на българските легенди, които загубиха с 2:3 мача със световните звезди, гости на Салпаров.

Ето какво сподели специално за BGvolleyball.com Владо Николов за емоциите, които са го вълнували по време на събитието.

- Владо, какво е за теб да присъстваш на бенефиса на Теодор Салпаров?

- Огромно удоволствие на първо място, защото имахме възможността да засвидетелстваме уважение към Теди Салпаров. С една дума — мой брат.

- Събраха се много хора в залата, видяхме и много звезди на световния волейбол. Не се е случвало такова нещо в България...

- От 2016 години (бел.ред. - неговият бенефис).

- Като че ли сега обаче беше два пъти по-голямо от твоето събитие...

- Не мога да преценя, но това не трябва да го мерим по големина и количество, а по емоцията. Важно е хората да са доволни и Теди да е почувствал за пореден път любовта.

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- Как се почувства ти лично на игрището?

- Ох, ужас! Щастлив съм, че съм жив. Не съм в болница по спешност (смее се).

- А емоцията върна ли се?

- Да, много яко! Много яко! Една прекрасна загрявка за това, което предстои в сряда (бел. ред. - стартът на Евроволей 2026)

- Ще бъдат ли пълни трибуните?

- Сигурен съм.

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Снимки: Startphoto

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