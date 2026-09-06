Макколган спечели Big Half в Лондон след петмесечно отсъствие

Шотландската атлетка Ейлиш Макколган триумфира за четвърти път в полумаратона Big Half в Лондон в неделя, завръщайки се в състезанията след петмесечно прекъсване заради фрактура на стъпалото. 35-годишната Макколган получи контузията по време на Лондонския маратон през април, когато пресече финалната линия на седмо място с кръв, просмукваща се през обувката ѝ. Травмата я принуди да се оттегли от Игрите на Британската общност в Глазгоу през юли, където трябваше да защитава титлата си на 10 000 метра.

Макколган демонстрира добра форма и постигна убедителна победа по 13,1-милното трасе в английската столица. Британската рекордьорка в полумаратона за жени изпревари миналогодишната победителка Джесика Уорнър-Джъд с една минута и 19 секунди, финиширайки с време 1 час, 10 минути и 54 секунди.

Това постижение е с повече от три минути по-слабо от най-доброто ѝ време по това трасе и значително по-бавно от националния ѝ рекорд за дистанцията от 1:05:43.

При мъжете британецът Джак Роу не успя да постигне рекордна четвърта поредна победа. Той завърши на второ място, на 14 секунди зад Кадар Омар Абдулахи, който спечели с време 1:01:51.

В надпреварата за мъже с инвалидни колички британецът Дейвид Уиър защити титлата си, печелейки състезанието за пети път в деветгодишната му история с нов рекорден резултат. 47-годишният атлет, който се оттегли от паралимпийски състезания през 2024 г., подобри собствения си рекорд на трасето от миналата година с 45 секунди, финиширайки за 46:13.

При жените в същата дисциплина Идън Рейнбоу Купър също защити титлата си, побеждавайки с време 52:47.

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Снимки: Gettyimages