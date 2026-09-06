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  3. Аксел Сола с безмилостен нокаут срещу Фарес Зиам на UFC Париж

Аксел Сола с безмилостен нокаут срещу Фарес Зиам на UFC Париж

  • 6 сеп 2026 | 09:12
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Аксел Сола с безмилостен нокаут срещу Фарес Зиам на UFC Париж

Аксел Сола постигна абсолютно съкрушителен нокаут с един удар, за да сложи край на вечерта на Фарес Зиам по драматичен начин в подглавния мач на събитието UFC Париж.

След няколко размени в стойка в началото, Сола просто заложи на силата си и отприщи ляв овърхенд, който се стовари в лицето на Зиам и той моментално падна в безсъзнание на пода. Реферът се намеси, за да спре битката, като краят дойде само след 1 минута и 40 секунди от началото на първия рунд. Така Сола спечели победата над своя сънародник на галавечерта в Париж.

„Фарес е страхотен боец“, заяви Сола след победата си. „Подкрепете го. Надявам се представянето ми да ви е харесало. Моята работа е само да казвам „да“ на организаторите, така че чакам следващото предложение.“

Аксел Сола вече е с баланс 3-1 в UFC.

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