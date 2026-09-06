Саладин Парнас нокаутира Дан Хукър в дебюта си в UFC и предизвика Макс Холоуей

Саладин Парнас доказа, че е истинска звезда, с брутален нокаут в главния двубой на UFC Париж.

Френският боец официално заяви присъствието си в събота с опустошителен нокаут над Дан Хукър в своя дебют, който оглави галавечерта на UFC в Париж.

Парнас се възползва максимално добре от възможността да бъде в основния мач още при първата си поява в октагона. Той нарани тежко Хукър с ритник в тялото още в първия рунд. Докато новозеландецът се гърчеше от болка, Парнас го връхлетя с ритник в главата, последван от светкавична серия от удари, които свалиха ветерана в лека категория на земята.

В крайна сметка реферът видя достатъчно, за да спаси Хукър от по-нататъшни поражения, а Парнас записа победа с нокаут само 2 минути и 35 секунди след началото на първия рунд. С този успех французинът си заслужи и бонус от 100 000 долара.

„Аз съм най-добрият боец в света“, заяви Парнас след победата. „Знаех, че ще приключа мача. Приключвам всичките си битки с нокаут. Готов съм за следващия двубой. Топ пет. Мечтаният ми мач е с Макс Холоуей. Той е легенда. В добра форма, легенда на UFC, „Най-лошото копеле“. Готов съм за Макс Холоуей.“

Независимо кой ще бъде следващият му опонент, Парнас доказа, че шумът около него е напълно основателен, като вече има една победа в UFC, отстранявайки истински ветеран като Хукър в дебюта си.

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