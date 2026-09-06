Честито Съединение, българи!

На днешния 6 септември 2026 г. се навършват точно 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия, което се превръща в една от най-славните страници в съвременната ни история.

По традиция празникът е отбелязван във всички краища на страната с множество възстановки на паметното събитие от късното лято на 1885 г., а ключова е тържествената проверка в гр. Пловдив.

Екипът на Sportal.bg пожелава на всички българи да почерпят от вдъхновението на предците си преди почти век и половина, за да бъдат сплотени и да посрещат заедно най-новите успехи на нашите спортисти. Нека си пожелаем те все по-често да ни карат да настръхваме, слушайки националния химн след пореден български успех на световната сцена!

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