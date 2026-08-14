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Футболните емоции от Испания продължават в ефира на MAX Sport през следващите 5 сезона

  • 14 авг 2026 | 14:17
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Футболните емоции от Испания продължават в ефира на MAX Sport през следващите 5 сезона

  • Новият сезон в Ла Лига стартира през август и обещава още повече интрига и футболни емоции

  • А1 поднови ексклузивните права за излъчване на испанското първенство

  • Всички мачове, големите дербита и битката за титлата ще продължат да бъдат част от програмата на MAX Sport

Най-добрият испански футбол се завръща в ефира на MAX Sport, а феновете имат още една добра новина преди първия съдийски сигнал. По-малко от месец, откакто Испания стана световен шампион за втори път, А1 поднови ексклузивните права за излъчване на Ла Лига в България за следващите пет сезона. Така най-големите мачове, дербита и битки от испанския елит ще продължат да бъдат част от програмата на спортните канали MAX Sport.

Новият сезон в Ла Лига започва на 15 август (събота) и още първите кръгове дават начало на поредната дълга футболна история, в която всяка точка може да има значение. В следващите месеци предстоят нови издания на най-очаквания клубен сблъсък в света - „Ел Класико“, звездното мадридско дерби, както и изпълненото със страст голямо севилско дерби. Феновете отново ще могат да се насладят на уменията на утвърдени световни звезди и млади таланти, които всяка година превръщат първенството в една от най-интересните сцени на европейския футбол.

Отвъд самата битка за титлата сезон 2026/27 отново ще предложи множество интригуващи истории по цялата дължина на класирането – от надпреварата за местата в европейските клубни турнири до борбата за оцеляване. През миналия сезон разликата между зоната за европейските турнири и тази на изпадащите в Ла Лига беше най-малката от повече от две десетилетия насам – още едно доказателство за конкурентността на първенството, в което всяка точка може да се окаже решаваща.

Феновете отново ще могат да се насладят на уменията на утвърдени световни звезди като Килиан Мбапе, Ламин Ямал, Хулиан Алварес и Вини Жуниор, наред със следващото поколение млади таланти. Именно тази комбинация превръща Ла Лига в една от най-вълнуващите сцени на европейския футбол.

С подновяването на ексклузивните права за още пет сезона MAX Sport осигурява на българските фенове дългосрочен достъп до цялата емоция на Ла Лига. Излъчването на мачовете ще бъде подкрепено от богата студийна програма, множество предавания и токшоуто „Ла Лига Дневник“ с анализи и репортажи, включително от мястото на събитието.

Испанското първенство е важна част от богатото спортно портфолио на каналите MAX Sport, което включва водещи футболни, волейболни, тенис и други международни турнири, допълнени от студийни продукции, анализи и коментари около най-значимите спортни събития.

А1, част от A1 Group, е водещ доставчик на дигитални услуги и телекомуникационни решения в България. Компанията предоставя мобилни и фиксирани услуги, високоскоростен интернет, интерактивна, цифрова, сателитна и мобилна телевизия, четири собствени спортни канала с марката MAX Sport, платежни услуги, ICT, cloud и IoT бизнес решения. През 2025 г. A1 България отчита приходи от 895 млн. евро, а сравнимата EBITDA e 371 млн. евро.

A1 Group е водещ телекомуникационен доставчик в Централна и Източна Европа с 30 млн. клиенти. A1 Group оперира в седем държави: Австрия, България, Беларус, Хърватия, Словения, Северна Македония и Сърбия, а приходите на Групата за 2025 година възлизат на 5,6 милиарда евро. Портфолиото на A1 Group включва гласова телефония, високоскоростен интернет и мултимедийни услуги, както и решения в областта на високите технологии, преноса на данни, онлайн разплащанията и дигиталните бизнес решения. Групата разполага със стабилен акционер в лицето на América Móvil – един от най-големите телекомуникационни доставчици в света.

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