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Благотворителни куизове на "Арсенал България" и фондация "Злато"

  • 21 сеп 2026 | 10:25
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Благотворителни куизове на "Арсенал България" и фондация "Злато"

За втора поредна година фен клуба на Арсенал Лондон в България ще организира серия от благотворителни куизове в различни български градове. 

Тази година мотото на събитията е "Детската усмивка над всичко", а събраните средства ще бъдат дарени в полза на дългогодишните партньори на ASCB от Фондация „Злато“.

Домакини на събитията ще са Бургас: „пивоварната ШаNo5 Brewpub“, Варна: ресторант „Златната овца“ , Пловдив: рок бар „Download“, Русе: коктейл бар „Камелино кафе“, София: „The Academy – Dianabad“ , Шумен: бар „Локум“ на 30 септември и Благоевград: „All stars Blagoevgrad“ и Стара Загора: „ресторант БИЗОНЪ“ на 01 октомври. 

Темата на куизовете ще бъде „Световен футбол“, а популярни лица, сред които журналистът и футболен анализатор Боби Борисов, телевизионният водещ Ники Кънчев, актьорите Иван Станчев и Юлиян Петров, Даниел Петканов, Шуменския Деко Мирослав Иванов и Черния рицар Мартин Иванов ще се включат с видео въпроси.

Първото издание на благотворителните куизове генерира петцифрената сума от участници и дарители. Всички събрани средства, ще бъдат в подкрепа на нуждите на Фондация „Злато“, която работи в клиниката по детска клинична онкология и хематология към УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" в София и управлява комплекс за социални услуги "Златна грижа" за деца със злокачествени заболявания на територията на болницата.  

Средствата ще се използват за детските лагери, организирани от фондацията. „Арсенал България“ си партнира  с  Фондация „Злато“ /www.fgold.org / вече 10 години. Двете организации реализират съвместно единствения и вече станал традиционен  благотворителен  турнир по футбол за дами любителки. ASCB и партньорите на събитиeто са осигурили атрактивни награди за участниците във викторините.

„Арсенал България“ кани всеки един футболен ентусиаст да се включи в благотворителните мероприятия, защото правенето на добро е над клубните цветове, а благотворителността е красотата, която разбираме най-добре“, заявиха за Спортал от ASCB!

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