Най-големите eSports събития през септември

Септември бележи преходен момент в календара на електронните спортове, когато лятната еуфория отстъпва място на напрегнатите есенни турнири. Това е месецът, в който най-добрите отбори в света пренастройват тактиките си, преследват квалификационни точки и влизат в решаващите битки от сезона. От финалните акорди на мащабни шампионати до началото на квалификациите за световните титли, септември предлага изобилие от драма за феновете на гейминга.

Турнирите в eSports календара следват един след друг, а прогнози за тях се приемат в топ букмейкъра на България за eSports залози, известен като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан. Там феновете на електронните спортове разполагат с внушителен брой възможности, от които могат да избират - от шутъри от първо лице като Counter-Strike до стратегии от калибъра на League of Legends.

Но какво предстои в света на електронните спортове през следващия месец?

Counter-Strike 2 носи напрежение в Шънжън и Загреб

Септември е от изключително значение за феновете на шутъра на Valve, като календарът е изпълнен с интензивни LAN турнири и квалификационни срещи.

Първата седмица на месеца носи кулминацията на BLAST Open Porto, където световният елит се бори за наградния фонд от над 1 милион долара. Веднага след това, между 7 и 13 септември, най-добрите тимове се пренасят в китайския град Шънжън за FISSURE Playground 5, събиращ 16 от най-силните организации за битка с награден фонд от 1 милион.

В средата на месеца емблематичната верига StarLadder StarSeries Fall се завръща с нов есенен епизод и половин милион долара за победителите, а в края на септември започват първите групови фази на ESL Pro League Season 24 - един от най-престижните маратони в играта, който ще продължи и през октомври.

League of Legends: Решаващите битки за Worlds

Докато самите Световни финали (Worlds) са насрочени за октомври и ноември, целият месец септември преминава под знака на решаващите регионални финали.

В азиатските гиганти LCK и LPL се провеждат драматичните финални сблъсъци на лятното разделение, които традиционно събират рекордна гледаемост и определят кои отбори вземат директните квоти за световното първенство.

В Европа пък септември е месецът на “последната възможност”, като в LEC Regional Gauntlet отборите, които не са успели да си осигурят директно място, влизат в брутален бараж за последните европейски квоти.

Valorant и Rocket League: Трансфери и извънсезонни сблъсъци

След завършването на световното първенство VALORANT Champions, септември дава началото на т.нар. OFF//SEASON период в играта на Riot Games.

През този месец феновете виждат първите мачове с изцяло подновените състави на отборите, като се провеждат поредица от шоу-турнири между европейските и американските тимове за тестване на новите агенти и промени по картите.

В същото време в Rocket League Championship Series (RLCS) септември традиционно предлага решаващите регионални квалификации и подготвителните събития преди есенните международни мейджъри.

Dota 2 и The International или голямото завръщане на бойното поле

За почитателите на MOBA жанра септември е свещен месец, защото традиционно бележи провеждането или финалната подготовка за най-престижното събитие в играта - The International.

Страстите около Dota 2 достигат своя връх, когато най-добрите отбори от целия свят се събират, за да премерят сили за легендарната купа Aegis of Champions и милионния награден фонд. Напрежението в мачовете е огромно, тъй като всяка грешка може да коства отпадане, а иновативните стратегии и неочакваните обрати правят турнира задължително изживяване за всеки eSports фен.

Мобилните гейминг гиганти PUBG Mobile и Free Fire превземат Азия

Електронните спортове отдавна не се ограничават само до компютри и конзоли, а септември предлага колосални сблъсъци и в мобилния сектор.

Турнирите по PUBG Mobile World Cup и Free Fire World Series събират милиони зрители пред екраните, особено в Азия и Латинска Америка, където мобилният гейминг е истински феномен. Наградните фондове тук по нищо не отстъпват на традиционните дисциплини, а динамичният формат и светкавичните мачове гарантират постоянно напрежение от първата до последната минута.

Финални думи

Септември не е просто поредният месец в гейминг календара, а истински лакмус за формата, устойчивостта и тактическата зрялост на световния елитен eSport.

Независимо дали следите напрегнатите престрелки в Counter-Strike 2, тактическото надиграване на бойното поле в League of Legends или динамичните битки в мобилните дисциплини, този период предлага ненадминато шоу. Напрежението от последните квалификационни битки и еуфорията от подновените състави превръщат първите есенни дни в перфектната авансцена за предстоящите световни финали, където новите легенди тепърва ще бъдат короновани.

Топ букмейкърът за eSports залози напомня, че залозите са само за пълнолетни лица и че задължително трябва да се играе отговорно.

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