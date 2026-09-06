Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Осака пречупи Елизе Мертенс в трисетов трилър

Осака пречупи Елизе Мертенс в трисетов трилър

  • 6 сеп 2026 | 06:21
  • 388
  • 0
Осака пречупи Елизе Мертенс в трисетов трилър

Двукратната шампионка Наоми Осака продължава силното си представяне на Откритото първенство на САЩ, след като си извоюва място в четвъртия кръг на турнира в Ню Йорк. Японската тенисистка надделя над белгийката Елизе Мертенс с 6:3, 3:6, 7:5 в оспорван двубой от третия кръг на последния за годината "Голям шлем".

Осака започна двубоя устремно и след стабилна игра от сервис стигна до ключови пробиви, които ѝ помогнаха да затвори първия сет с 6:3 в своя полза. Във втората част обаче Мертенс подобри ритъма си, възползва се от колебанията в играта на съперничката си и изравни резултата след като на свой ред стигна до 6:3.

Ден №7 на US Open: Играят се последните два мача при мъжете
Ден №7 на US Open: Играят се последните два мача при мъжете

Решителният трети сет се превърна в истинска битка на нерви. Твърдостта на Осака в най-важните разигравания в края на мача ѝ позволи да реализира решителен пробив и да затвори частта с 7:5, подпечавайки крайната си победа след почти три часа битка на корта.

В следващия кръг японката ще спори с Елена Рибакина от Казахстан, която преодоля Юлия Стародубцева от Украйна след чиста победа.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Ден №7 на US Open: Играят се последните два мача при мъжете

Ден №7 на US Open: Играят се последните два мача при мъжете

  • 6 сеп 2026 | 08:04
  • 7384
  • 1
Антъни Генов взе среброто на двойки в Пловдив

Антъни Генов взе среброто на двойки в Пловдив

  • 6 сеп 2026 | 03:29
  • 434
  • 0
Ига Швьонтек преодоля драматичен тест срещу Бузкова по пътя към осминафиналите на US Open

Ига Швьонтек преодоля драматичен тест срещу Бузкова по пътя към осминафиналите на US Open

  • 6 сеп 2026 | 03:09
  • 817
  • 0
Коболи се срина срещу белгиец и изхвърча от US Open

Коболи се срина срещу белгиец и изхвърча от US Open

  • 6 сеп 2026 | 02:14
  • 1127
  • 0
Олимпийската шампионка с впечатляващ обрат срещу представителка на домакините

Олимпийската шампионка с впечатляващ обрат срещу представителка на домакините

  • 6 сеп 2026 | 02:08
  • 772
  • 0
Гоф преодоля труден момент срещу Букса и се класира за осминафиналите на US Open

Гоф преодоля труден момент срещу Букса и се класира за осминафиналите на US Open

  • 6 сеп 2026 | 01:57
  • 606
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

8 от 8 за Левски! ЦСКА 1948 даде отпор, но не спря "синия" устрем

8 от 8 за Левски! ЦСКА 1948 даде отпор, но не спря "синия" устрем

  • 5 сеп 2026 | 23:10
  • 88280
  • 408
ЦСКА приключи победната серия с грешна стъпка на “Коритото”, нови призиви за оставка

ЦСКА приключи победната серия с грешна стъпка на “Коритото”, нови призиви за оставка

  • 5 сеп 2026 | 20:51
  • 110560
  • 446
Веласкес: ЦСКА 1948 не е случаен съперник! Видяхте какво направиха в Европа

Веласкес: ЦСКА 1948 не е случаен съперник! Видяхте какво направиха в Европа

  • 5 сеп 2026 | 23:43
  • 8925
  • 13
Локо (София) на Любо Пенев иска да спъне Лудогорец

Локо (София) на Любо Пенев иска да спъне Лудогорец

  • 6 сеп 2026 | 07:30
  • 705
  • 0
Сблъсък за излизане от кризата в Пловдив! Локомотив приема Черно море на "Лаута"

Сблъсък за излизане от кризата в Пловдив! Локомотив приема Черно море на "Лаута"

  • 6 сеп 2026 | 07:13
  • 995
  • 0
Янев скочи: Стопроцентова дузпа за ЦСКА, нямаше червен картон на Теодор Иванов

Янев скочи: Стопроцентова дузпа за ЦСКА, нямаше червен картон на Теодор Иванов

  • 5 сеп 2026 | 21:33
  • 31041
  • 159