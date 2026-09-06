Осака пречупи Елизе Мертенс в трисетов трилър

Двукратната шампионка Наоми Осака продължава силното си представяне на Откритото първенство на САЩ, след като си извоюва място в четвъртия кръг на турнира в Ню Йорк. Японската тенисистка надделя над белгийката Елизе Мертенс с 6:3, 3:6, 7:5 в оспорван двубой от третия кръг на последния за годината "Голям шлем".

Осака започна двубоя устремно и след стабилна игра от сервис стигна до ключови пробиви, които ѝ помогнаха да затвори първия сет с 6:3 в своя полза. Във втората част обаче Мертенс подобри ритъма си, възползва се от колебанията в играта на съперничката си и изравни резултата след като на свой ред стигна до 6:3.

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Решителният трети сет се превърна в истинска битка на нерви. Твърдостта на Осака в най-важните разигравания в края на мача ѝ позволи да реализира решителен пробив и да затвори частта с 7:5, подпечавайки крайната си победа след почти три часа битка на корта.

I'm gonna enjoy this Naomi Osaka win. That jumping backhand winner had me out of my seat 😭 pic.twitter.com/Y63S3FDRbD — Tanya (@ScriptedTanya) September 6, 2026

В следващия кръг японката ще спори с Елена Рибакина от Казахстан, която преодоля Юлия Стародубцева от Украйна след чиста победа.

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